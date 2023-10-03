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Мирра Андреева — Анастасия Павлюченкова: молодость победит опыт

Прогноз на матч WTA Пекин Мирра Андреева — Анастасия Павлюченкова 3 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Мирра Андреева.
Фото Getty Images
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3 октября во втором круге турнира в Пекине восходящая звезда российского тенниса Мирра Андреева сыграет с финалисткой «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасией Павлюченковой. Девушки выйдут на корт не ранее 12.00 по московскому времени, в прямом эфире в России этот матч показан не будет. Прежде теннисистки между собой не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают 16-летнюю Андрееву фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.65, что примерно 61% вероятности исхода. Если больше верите в Павлюченкову, возьмите ее успех за 2.22 (39%).

Можете подстраховать Анастасию с помощью форы: Ф2(+2.5) оценена в 1.88, а противоположная Ф1(-2.5) — в 1.91.

Тотал больше 21.5 гейма можно оформить за 1.86, ТМ 21.5 — за 1.93.

2:0 в пользу Мирры — наиболее вероятный итоговый счет. Если матч так и завершится, то сыграет коэффициент 2.43.

На то, что Павлюченкова возьмет хотя бы одну партию, котировка — 1.52.

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Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Анастасия Павлюченкова

Мирра в Пекине прошла квалификацию, но мало кто ждал от нее чуда в матче против чешки Крейчиковой. Однако россиянка серьезно удивила — отдала сопернице всего четыре гейма. Таким образом в столице Китая Андреева не проиграла пока ни сета и явно сроднилась с кортом.

Для Павлюченковой встреча с Андреевой будет первой после недавнего выступления в Токио, где она дошла до полуфинала и уступила Кудерметовой. Смена локации в плотном соревновательном графике зачастую плохо отражается на выступлении спортсменов, особенно возрастных, к которым можно отнести Анастасию. Поэтому соперничать с молодой и дерзкой соперницей ей будет непросто.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой за 1.65.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Анастасия Павлюченкова
Мирра Андреева
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