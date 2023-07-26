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Мирра Андреева — Анна Бондарь: российская звездочка легко прорвется в четвертьфинал

Прогноз на матч WTA Лозанна Мирра Андреева — Анна Бондарь 26 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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26 июля 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева постарается выйти в четвертьфинал турнира в швейцарской Лозанне. Ее соперницей по матчу второго круга станет венгерка Анна Бондарь. Игра начнется не ранее 16.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде девушки ни разу друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Андрееву безоговорочным фаворитом предстоящей игры. На победу россиянки можно поставить с коэффициентом 1.14, что примерно 88% вероятности исхода. Успех Бондарь доступен за мощные 5.29 (12%).

Считаете, что в этом матче возможна сенсация? Ставка в 1000 рублей на теннисистку из Венгрии в случае ее выигрыша принесет выплату в 5290 рублей.

При этом даже на ее победу с форой (+5.5) гейма котировка велика — 1.92. Триумф Андреевой с гандикапом (-5.5) при этом равен 1.82.

Если Мирра выиграет 2:0 по сетам, то ваша ставка увеличится в 1.49 раза. Стоит напомнить, что в первом круге Андреева не оставила шансов Ястремской — 6:0, 6:2.

Тотал больше 19.5 гейма доступен за 1.95, ТМ 19.5 — за 1.80.

Эксперты предполагают, что Андреева заявит о своем превосходстве уже в первом сете — ее победа оценена в 1.24. С форой (-2.5) гейма — в 1.83.

На восемь и больше брейков в матче коэффициент — 2.00, на семь и меньше — 1.72.

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Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Анна Бондарь

Мирра ярко выступила на Уимблдоне, дойдя до второй недели и обидно проиграв Мэдисон Киз. Теперь же она вернулась на грунт и показывает, как здорово умеет доминировать — в первом круге буквально снесла с корта Даяну Ястремскую (6:0, 6:2).

Бондарь вряд ли добьется сильно лучшего результата в сравнении с украинкой. Она выиграла больше одного матча лишь на одном грунтовом турнире в этом сезоне (дошла до третьего круга в Риме), а всего в последних восьми матчах потерпела шесть поражений.

Рекомендуемая ставка: ТМ 19.5 за 1.80.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Мирра Андреева
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