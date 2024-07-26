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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Андреева и Аванесян разыграют титул в Румынии. Но два матча за сутки негативно отразятся на игре Элины

Прогноз на матч WTA Яссы Мирра Андреева — Элина Аванесян 26 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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26 июля в румынском городе Яссы состоится финал турнира WTA 250, в котором сойдутся представительницы России — 17-летняя Мирра Андреева и 21-летняя Элина Аванесян. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени, легально в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 1-0 в пользу Андреевой.

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Она же считается букмекерами фаворитом предстоящего матча. На победу Мирры можно поставить с коэффициентом 1.42, что примерно 70% вероятности исхода. Успех Аванесян котируется за 3.00 (30%).

На то, что Элина не уступит с разницей более пяти геймов (фора +3.5), предложено заключить пари за 2.05. Если Андреева выиграет с разницей более четырех геймов, сыграет ставка за 1.68.

Тотал больше 19.5 гейма идет за 1.65, ТМ 19.5 — за 2.10.

Предыдущий матч между теннисистками, который состоялся в апреле этого года, завершился со счетом 2:0 в пользу Мирры. Этот результат считается наиболее вероятным в предстоящей игре и доступен за 2.00.

На тай-брейк в этом матче можно поставить за 3.80. На то, что обе теннисистки выиграют по сету, — за 2.65.

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Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Элина Аванесян

Андреева легко выиграла три первые встречи на турнире, но в полуфинале едва ушла от поражения в противостоянии с сербкой Ольгой Данилович. Мирра отыграла два матчбола при счете 2:5 в решающем сете и подачу соперницы. Такой камбэк должен добавить ей уверенности в собственных силах.

Этих самых сил может не хватить Аванесян. Из-за дождя ее четвертьфинал против Жаклин Кристиан был перенесен на сутки — по этой причине вчера она провела сразу два матча. Физически финал для Элины будет очень тяжелым, а учитывая, что она в принципе по мощи уступает Андреевой, вряд ли у нее получится навязать борьбу.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой и ТМ 22.5 гейма за 2.03.

Теннис
Прогнозы на спорт
Мирра Андреева
Элина Аванесян
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