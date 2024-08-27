Мирра проиграла в первом круге всего в одном из шести матчей на «Шлеме». В Нью-Йорке от нее будут ждать очень многого

27 августа юная звезда российского тенниса Мирра Андреева в первом раунде US Open сыграет с колумбийкой Камилой Осорио. Встреча начнется не ранее 20.00 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Счет личного противостояния — 1-0 в пользу Мирры.

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что Мирра без особых сложностей пройдет в следующий раунд турнира. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.16, что примерно 86% вероятности исхода. Успех Осорио доступен за 5.25 (14%).

Тотал больше 19.5 гейма оценен в 1.83, ТМ 19.5 — в 1.98. Если девушки сыграют более 20 геймов, пройдет пари за 2.03.

Выигрыш Мирры с форой (-5.5) идет за 1.93. На то, что Камиле удастся уступить с разницей не более пяти геймов, котировка — 1.87.

Счет 2:0 в пользу 17-летней россиянки — наиболее вероятный, по мнению экспертов. Его можно взять за 1.60.

Считаете, что колумбийка возьмет хотя бы партию? Коэффициент на это — 2.35.

Счет 6:0 хотя бы в одной партии можно взять за 6.10.

Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Камила Осорио

Этот US Open — седьмой «Шлем» подряд, в котором примет участие Мирра. Прежде она выиграла хотя бы один матч на пяти турнирах из шести. Круг россиянке не удалось пройти только на последнем Уимблдоне. Обычно Андреева играет на старте очень уверенно.

В этот раз ей досталась молодая, но достаточно опытная соперница. Впрочем, для Осорио хард — непрофильное покрытие, где она побеждает весьма нечасто: из 12 последних встреч выиграла пять. На этом отрезке она ни разу не забирала два матча подряд.

В прошлом году Мирра обыграла Камилу на «Ролан Гаррос» в двух сетах, а с тех пор стала значительно опытнее и мастеровитее. Поэтому ее победа должна быть еще более убедительной.

Рекомендуемая ставка: победа Мирры и ТМ 20.5 за 1.87.

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