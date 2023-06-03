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Сегодня, 00:15

Мирра Андреева — Кори Гауфф: российская звездочка даст отпор прошлогодней финалистке «Ролан Гаррос»

Прогноз на матч Мирра Андреева — Кори Гауфф 3 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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3 июня 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева постарается пробиться в четвертый круг на дебютном «Шлеме». В третьем раунде «Ролан Гаррос» ее соперницей станет американка Кори Гауфф — прошлогодняя финалистка турнира. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Это будет первая игра между девушками.

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Букмекерская компания Olimpbet считает Андрееву аутсайдером в противостоянии с Гауфф. На американку можно поставить с коэффициентом 1.77, вероятность исхода — около 56%. Успех Мирры идет за 2.08 (44%).

Верите в юную российскую надежду? Ставка в 1000 рублей на 16-летнюю девушку в случае ее успеха принесет выплату в 2080 рублей.

Эксперты думают, что матч получится упорным: тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.94, ТМ 21.5 — в 1.89.

В двух предыдущих встречах турнира Андреева проиграла всего шесть геймов. Ее выигрыш с форой (+1.5) гейма идет за 1.91. Если же больше верите в Гауфф, возьмите Ф2(-1.5) за 1.92.

На то, что Мирра выиграет 12 и более гейма, котировка — 1.58. У Кори это условие оценено еще ниже — 1.42.

Тай-брейк в матче можно оформить за огромные 3.42.

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Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Кори Гауфф

Болельщики и специалисты в восторге от зрелой игры 16-летней россиянки, а соперницы уже отдают ей должное и слегка побаиваются. Многие пророчат ей четвертьфинал против Иги Свентек и называют это событие неизбежным, но для этого Мирре нужно пройти прошлогоднюю финалистку.

Гауфф сейчас не так хороша, как была год назад. В прошлом сезоне до финала «РГ» американка не проиграла ни сета, а на этой неделе она уже провела тяжелый трехсетовик с Машаровой и не слишком аккуратно играла с Грабер — австрийка имела множество шансов брейкануть соперницу. Не стоит сомневаться, что Андреева, в отличие от Джулии, воспользуется своими шансами. Только вот рассчитывать, что Гауфф будет пройдена так же легко, как предыдущие противницы, точно не стоит.

Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 за 1.89.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Кори Гауфф
Мирра Андреева
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