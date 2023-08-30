У Мирры уже есть неудачный опыт матчей с Гауфф. А сейчас американка еще сильнее

30 августа во втором круге US Open прошлогодняя четвертьфиналистка Кори Гауфф сыграет с Миррой Андреевой. Встреча американки и россиянки начнется не ранее 19.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу шестой ракетки мира.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Гауфф серьезным фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.20, это приблизительно 83% вероятности исхода. Успех Андреевой доступен за 4.65 (17%).

Ставка в 1000 рублей на 16-летнюю россиянку в случае ее выигрыша принесет выплату в 4650 рублей.

Эксперты думают, что Гауфф пройдет дальше в двух сетах. На счет 2:0 котировка — 1.58.

На победу Мирры с форой (+5.5) гейма можно поставить за 1.79, на успех Кори (-5.5) — за 2.04.

На то, что Андреева выиграет хотя бы одну партию, предлагается поставить за 2.29. На «Ролан Гаррос» россиянка вела, но уступила.

Если предполагаете, что игра получится двухсетовой, сыграет ставка 1.40. Если трехсетовой, то 2.80.

Тотал больше 19.5 гейма идет за 1.81, ТМ 19.5 — за 2.01.

Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Кори Гауфф

Девушки уже встречались в этом сезоне на «Шлеме» — в Париже Гауфф оказалась сильнее в трех сетах. Причем в первом американка не подала на победу и уступила на тай-брейке, но в дальнейшем была слишком хороша для Мирры — 6:7, 6:1, 6:1.

Теперь теннисистки сыграют на более быстром покрытии, где у американки в последнее время результаты все лучше и лучше. После Уимблдона она выиграла турнир в Вашингтоне (не отдала ни одной партии) и в Цинциннати, по ходу которого одолела Свентек и Мухову. Единственное поражение на харде за последние 13 матчей ей в упорной борьбе нанесла Пегула.

Мирра же не впечатляет: она с трудом обыграла в Кливленде Корпач и без шансов уступила там же Стивенс (3:6, 3:6). В первом раунде US Open россиянка показала характер и отыграла гандикап в сет с брейком у Гадеки из Австралии, но одного этого для сопротивления Гауфф будет маловато.

Рекомендуемая ставка: победа Гауфф с форой (-5.5) гейма за 2.04.

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