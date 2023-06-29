29 июня состоится финал квалификации Уимблдона. В одном из матчей единственная дошедшая до этой стадии представительница России Мирра Андреева сыграет с немкой Тамарой Корпач. Точное время начала встречи пока неизвестно, но в России она показана не будет. Ранее теннисистки ни разу друг с другом не играли.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ убеждены, что 16-летняя российская звезда непременно ворвется в основу Уимблдона. На ее победу над Корпач можно поставить с коэффициентом 1.15, что приблизительно 86% вероятности исхода. Успех немки идет за 5.55 (14%).

Ставка в 1000 рублей на аутсайдера принесет 5550 рублей в том случае, если произойдет сенсация.

В первых двух раундах Андреева отдала соперницам четыре и три гейма соответственно. На ее победу с форой (-5.5) гейма котировка — 1.75.

Тотал больше 19.5 гейма можно оформить за 2.00, ТМ 19.5 — за 1.72.

На то, что Корпач возьмет хотя бы семь геймов, котировка — 1.72. На восемь и более — 2.00.

Победа Мирры в первом сете и в матче идет за 1.30. А со счетом 2:0 — за 1.45.

Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Тамара Корпач

Разгромной победой над Паке в полуфинале квалификации Андреева доказала, что ее успех в игре с Висенс Мас не был случайным. Она была все так же агрессивна и действовала удивительно разносторонне — благодаря этому Мирра заработала брейк-пойнты во всех, за исключением одного, геймах на приеме.

В поединке с Корпач история вряд ли будет отличаться. Немка в первом круге отыграла брейк в решающем сете против Хонтамы и прервала серию из пяти поражений на траве. Это в целом показывает, что на покрытии она чувствует себя очень неуверенно, и Мирра должна этим воспользоваться.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой (-5.5) гейма за 1.75.

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