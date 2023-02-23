23 февраля «Монако» и «Байер» встретятся в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Команды сойдутся на стадионе монегасков «Луи II», первая встреча, прошедшая в Германии, закончилась победой команды Александра Головина 3:2. Арбитр предстоящей встречи Алехандро Эрнандес даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 20.30 мск.

Букмекеры считают хозяев фаворитами: поставить на победу «Монако» в основное время можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Успех «фармацевтов» предложен с котировкой 3.10 (31%), ничья идет за 3.70 (26%).

Верите в еще одну победу монегасков? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благоприятном результате принесет 2250 рублей.

Также вы можете поставить на команду, которая, по вашему мнению, пройдет в следующий раунд. Этот рынок на «Монако» предложен за 1.25, на «Байер» — за 4.20.

Команда из Леверкузена в домашнем матче вела 2:1, но пропустила дважды за последние 20 минут матча и проиграла 2:3. С таким же счетом «Байер» уступил в последующем после игры с «Монако» туре бундеслиги. Поставить на то, что гости не проиграют в предстоящей встрече, можно за 1.69.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• победа «Монако» 2:1 — за 8.50;

• успех монегасков 1:0 — за 9.40.

В Германии команды на двоих наколотили пять мячей, букмекеры считают, что и предстоящий матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.24.

Рынок на забитые мячи от обеих команд оценен в 1.59, «обе забьют — нет» идет за 2.36.