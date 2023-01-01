1 января в 17-м туре чемпионата Франции «Монако» Александра Головина сыграет с «Брестом». Матч пройдет в королевстве на стадионе «Луи II» и начнется в 17.00 по московскому времени. Обслужит его арбитр Жереми Стина. В России встреча показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Монако» фаворитом встречи. На победу монегасков можно поставить с коэффициентом 1.45, что приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «Бреста» — за 7.00 (11%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 7000 рублей, а чистая прибыль — 6000 рублей.

Вариант «Брест» не проиграет» доступен за 2.90. Также можете подстраховать «пиратов» форой (+1.5) мяча за 1.72.

Тотал больше 2.5 гола идет за скромные 1.54, ТМ 2.5 — за 2.60.

На то, что забьют обе команды, котировка — 1.71. Противоположный исход предложен за 2.14.

Случится ли в матче пенальти? 11-метровый доступен за 2.80.

Гол Александра Головина можно взять за 4.00. Самый вероятный автор забитого мяча, по мнению экспертов, — Виссам Бен-Йеддер (1.80).

Аналитики ожидают, что матч завершится со счетом 2:0 в пользу «Монако» за 7.70.