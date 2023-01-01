Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Монако» — «Брест»: где смотреть матч лиги 1 1 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча лиги 1 «Монако» — «Брест» 1 января 2023 года
Евгений Коростелев
Александр Головин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

1 января в 17-м туре чемпионата Франции «Монако» Александра Головина сыграет с «Брестом». Матч пройдет в королевстве на стадионе «Луи II» и начнется в 17.00 по московскому времени. Обслужит его арбитр Жереми Стина. В России встреча показана не будет.

Франция. Лига 1. 17-й тур
01 янв, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Брест

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Монако» фаворитом встречи. На победу монегасков можно поставить с коэффициентом 1.45, что приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «Бреста» — за 7.00 (11%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 7000 рублей, а чистая прибыль — 6000 рублей.

Вариант «Брест» не проиграет» доступен за 2.90. Также можете подстраховать «пиратов» форой (+1.5) мяча за 1.72.

Тотал больше 2.5 гола идет за скромные 1.54, ТМ 2.5 — за 2.60.

На то, что забьют обе команды, котировка — 1.71. Противоположный исход предложен за 2.14.

Случится ли в матче пенальти? 11-метровый доступен за 2.80.

 
Мохамед Салах. «Брентфорд» — «Ливерпуль»: Салах и Нуньес снова будут искать ответ на гол соперника

Гол Александра Головина можно взять за 4.00. Самый вероятный автор забитого мяча, по мнению экспертов, — Виссам Бен-Йеддер (1.80).

Аналитики ожидают, что матч завершится со счетом 2:0 в пользу «Монако» за 7.70.

 

Александр Головин
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Брест
ФК Монако
1
0
Читайте также
ММА и бокс в 2022-м: цирк снова в городе
Все о новом клубе Роналду: 500 миллионов долларов, роль посла ЧМ-2030 и амбиции выиграть ЛЧ
Axios: Нетаньяху просил Зеленского о поддержке в ООН, тот отказался из-за вопроса о ПВО
В США работника аэропорта засосало в турбину самолета
Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении до 90 украинских военнослужащих
Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ 1 января 2023 года