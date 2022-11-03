Прогнозы на спорт
Сегодня, 13:15
3 ноября в заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Монако» Александра Головина сыграет с «Црвеной Звездой». Встреча пройдет на арене «Луи II» и начнется в 20.45 по московскому времени. Обслужит ее арбитр из Нидерландов Сердар Гезюбююк. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 20.30 мск.
«Монако» — приличный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу монегасков можно поставить с коэффициентом 1.64, это приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (22%), триумф «Црвены» — за еще большие 5.30 (18%).
При ставке в 1000 рублей на выигрыш гостей в случае их успеха выплата составит 5300 рублей, а чистая прибыль — 4300 рублей.
В первом круге «Монако» добился минимальной победы. Возьмут ли сербы реванш? Вариант Х2 идет за 2.34.
Можете сделать ставку на количество забитых мячей:
Обмен результативными ударами доступен за 1.72, обратный результат — за 2.12.
Неплохой коэффициент на гол «Црвены Звезды» — 1.47.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве команды Александра Головина: