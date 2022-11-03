3 ноября в заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Монако» Александра Головина сыграет с «Црвеной Звездой». Встреча пройдет на арене «Луи II» и начнется в 20.45 по московскому времени. Обслужит ее арбитр из Нидерландов Сердар Гезюбююк. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 20.30 мск.

«Монако» — приличный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу монегасков можно поставить с коэффициентом 1.64, это приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (22%), триумф «Црвены» — за еще большие 5.30 (18%).

При ставке в 1000 рублей на выигрыш гостей в случае их успеха выплата составит 5300 рублей, а чистая прибыль — 4300 рублей.

В первом круге «Монако» добился минимальной победы. Возьмут ли сербы реванш? Вариант Х2 идет за 2.34.

Можете сделать ставку на количество забитых мячей:

тотал больше 2.5 гола оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.24;

ТБ 3.5 идет за 2.70, ТМ 3.5 — за 1.47.

Обмен результативными ударами доступен за 1.72, обратный результат — за 2.12.

Неплохой коэффициент на гол «Црвены Звезды» — 1.47.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве команды Александра Головина: