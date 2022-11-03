3 ноября в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Монако» сыграет с «Црвеной Звездой». Игра стартует в 20.45 по московскому времени на стадионе «Луи II», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 20.30 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ не верит в сербов. Поставить на победу «Црвены Звезды» можно за 6.00, это примерно 16% вероятности. Ничью оценили в 4.90 (19%), лучшие шансы на успех у «Монако» — 1.53 (65%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход встречи в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что «Црвена Звезда» не уступит на выезде, оформите ставку за 2.60.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.88, Ф2(+1) — за 1.98. Однако если победитель выиграет ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

Монегаски в прошедших десяти встречах забивали в среднем 2.1 мяча за игру, сербы — 2.3 мяча за игру. ИТБ1 (1.5) оценили в 1.56, ИТБ2 (1.5) — в 3.40.

«Црвена Звезда» забивает уже 19 выездов подряд — если верите, что сербы отпразднуют юбилей, поставьте на то, что они забьют за 1.52.

Следите за Александром Головиным? На его результативные действия есть широкая линия. Эксперты оценили гол россиянина в 4.50, дубль — в 15.0, хет-трик — в 100. Поставить на голевую передачу можно за 3.20.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 за 7.70.

Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Црвена Звезда»

Команды в разной форме, гости идут на серии из пяти подряд побед с общим счетом 9:2, а вот «Монако» в последних пяти играх победило лишь однажды. Да и то, победа над «Анже» в последнем туре получилась натужной — а ведь команда находится в подвале французского чемпионата.

Результат не проглядывается (сербы на хорошей серии, у «Монако» есть класс и мотивация), а вот голы ожидаемы. В последних пяти встречах «Монако» дважды пропустил четыре мяча, а «Црвена» забивает уже 19 игр подряд на выезде. Но и монегаски способны на ответный гол.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.74.