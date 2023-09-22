22 сентября «Монако» в шестом туре лиги 1 примет «Ниццу». Игра пройдет на стадионе «Луи II», арбитр Бенуа Мийо даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России прямую трансляцию можно посмотреть на сайте букмекерской компании Winline.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у «Монако» шансы на успех выше, чем у соперника. Взять победу монегасков можно с коэффициентом 2.14, это приблизительно 45% вероятности. Выигрыш гостей доступен с большей котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 3.80 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выплату в 3800 рублей в случае благоприятного исхода.

«Ницца» не проиграла в восьми последних матчах лиги 1. На продолжение серии можно поставить, выбрав опцию Х2 за 1.74.

«Монако» заколотил 15 мячей за пять туров. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.34.

Поставить на обмен голами можно за 1.53, обратный рынок идет за 2.46.

Наиболее вероятный исход матча, по версии аналитиков Winline, ничья 1:1 за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Ницца»

«Монако» забил минимум дважды в пяти поединках в лиге 1, а всего за пять туров настрелял 15 мячей. Монегаски выиграли два предыдущих матча на своем поле в чемпионате Франции с одинаковым счетом 3:0. При этом минимум три мяча залетели в 10 из 12 домашних встреч княжеского клуба в чемпионате Франции.

Беспроигрышная серия «Ниццы» в лиге 1 насчитывает восемь встреч. А в гостях команда Франческо Фарьоли не уступила в 10 из 12 предыдущих поединков, победив в шести из них. При этом в шести из 10 прошлых очных матчах соперники пробили «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: 1Х и тотал больше 2.5 за 2.20.

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