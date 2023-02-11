11 февраля в центральном матче 23-го тура чемпионата Франции «Монако» сойдется с «ПСЖ». Игра пройдет на стадионе «Луи II» и начнется в 19.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Обслужит встречу арбитр Клеман Тюрпен.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи хозяев. На победу «Монако» можно поставить с коэффициентом 2.60, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (27%), успех «ПСЖ» — за 2.85 (35%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет 2700 рублей, а чистая прибыль составит 1700 рублей.

В первом круге команды сыграли вничью 1:1. Вариант Х2 идет за 1.53. Вариант 1Х предложено взять за 1.46.

На тотал больше 2.5 мяча выставлен замечательный коэффициент — 1.76. На ТМ 2.5 — 2.06.

На обмен голами можно поставить за 1.65, на «обе забьют — нет» — за 2.24.

В трех предыдущих очных матчах с участием этих команд назначался пенальти. На 11-метровый в ближайшей встрече котировка — 2.90.

Игра принципиальная, а значит, может быть достаточно горячей и жесткой — удаление идет за 3.90.

На победу «ПСЖ» хотя бы в одном тайме котировка — 1.83, «Монако» — 1.74.

Гол Александра Головина в ворота чемпиона Франции предложен за 5.50. В «ПСЖ» точного удара ждут от Неймара — 2.50.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 6.60;

1:0 или 2:1 в пользу «Монако» — за 9.50.

Прогноз и ставка на матч «Монако» — «ПСЖ»

«ПСЖ» сыграет на выезде против одного из сильнейших соперников по лиге 1 без двух звезд атаки — Месси и Мбаппе выбыли из-за травм. Также не выйдут на поле мозг центра поля Верратти, Мукиэле и Саншеш. Атаку будут тащить Неймар и 20-летний Экитике. Вроде тоже отличные ребята (на двоих 15+13 в чемпионате), но против них полностью основной состав «Монако». Здесь и Бен Йеддер (12+2), и Эмболо (12+2), и Головин (4+6).

Монегаски в последние годы неплохо противостоят парижанам в лиге 1: проиграли только один из пяти предыдущих матчей, а в прошлом сезоне разгромили соперника 3:0. Игра первого круга завершилась 1:1, причем «ПСЖ» отыгрался только благодаря пенальти на 70-й минуте.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.86.