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Сегодня, 19:15

«Монца» — «Интер»: где смотреть матч серии А 7 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Монца» — «Интер» 7 января 2023 года
Евгений Коростелев
Игроки «Интера» празднуют победу над «Наполи».
Фото Global Look Press
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7 января вице-чемпион прошлого сезона «Интер» сразится с «Монцей» Сильвио Берлускони. Игра 17-го тура пройдет на 15-тысячном стадионе «Бриантео» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 17-й тур
07 янв, 22:45. Brianteo (Монца)
Монца
Интер

«Интер» — увесистый фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу миланцев можно поставить с коэффициентом 1.55, это приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья идет за 4.50 (22%), успех «Монцы» — за 5.90 (14%).

«Монца» в этом сезоне уже обыгрывала «Ювентус», а в последнем туре сыграла вничью с «Фиорентиной». На то, что хозяева не уступят в предстоящей игре, котировка — 2.55.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.25.

На то, что соперники обменяются голами, коэффициент — 1.79. Вариант «обе забьют — нет» можно взять за 2.02.

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Кто откроет счет уже в первом тайме? «Монца» — 4.00, «Интер» — 1.84, на отсутствие гола — 3.50.

Три наиболее вероятных точный счета такие:

  • 2:0 в пользу «Интера» — 7.40;

  • 1:0 — 7.50;

  • 2:1 — 7.80.

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ФК Монца
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«Вильярреал» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 7 января 2023 года онлайн в прямом эфире