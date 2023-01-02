2 января в чемпионате Франции «Монпелье» сыграет с «Марселем». Встреча состоится на арене «Стад де ла Моссон» и начнется в 12.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Рудди Буке из Амьена.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Марсель» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.64, вероятность — примерно 61%. Ничья идет за 4.10 (24%), успех «Монпелье» — за 5.50 (15%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет 5500 рублей выигрыша, а чистая прибыль составит 4500 рублей.

Считаете, что «Монпелье» не уступит? Вариант 1Х идет за 2.34.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.14.

Обмен голами предложен за 1.77. Если считаете, что хотя бы одна команда или вообще обе не отличатся, возьмите такое условие за 2.05.

Пенальти можно оформить за 2.80, удаление — за 3.50.

Четыре наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: