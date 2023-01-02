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«Монпелье» — «Марсель»: прогноз на матч лиги 1 3 января 2023 года

Прогноз на матч лиги 1 «Монпелье» — «Марсель» 3 января 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Марселя» Самюэль Жиго и Валентен Ронжье в матче с «Тулузой».
Фото Global Look Press
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3 января в игре 17-го тура чемпионата Франции встретятся «Монпелье» и «Марсель». Матч пройдет на стадионе «Стад де ла Моссон», главный арбитр Рудди Буке даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. В России не транслируют лигу 1.

Франция. Лига 1. 17-й тур
02 янв, 21:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
Марсель

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу «Олимпика» можно за 1.72, это примерно 57% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 5.00 (19%), ничья идет за 3.90 (24%).

Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу «Марселя» при благополучном исходе принесет 1720 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «провансальцев»:

• победа гостей 1:0 идет за 7.20;

• ничья 1:1 — за 7.30;

• успех «Марселя» 2:0 — за 7.80.

«Олимпик» успешно выступает против «Монпелье»: не проигрывает уже на протяжении шести матчей, а за последние 10 встреч уступил сопернику лишь однажды. Сам «Марсель» выиграл у «паладинов» пять из 10 последних матчей. Поставить на то, что хозяева не проиграют в предстоящей встрече, можно за 2.20.

Аналитики допускают, что игра получится яркой: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.08. Обе команды показывают неплохую результативность: «Марсель» — третья команда лиги по забитым мячам, «Монпелье» — девятая.

Шанс увидеть голы от обеих команд оценен в 1.80, «обе забьют — нет» идет за 2.00.

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Прогноз и ставка на матч «Монпелье» — «Марсель» 3 января 2023 года

Обе команды показывают неплохую результативность: «Марсель» в среднем за матч чемпионата забивает ровно два гола (32 мяча в 16 играх), а в прошлом туре уничтожил «Тулузу» (6:1). «Монпелье» в среднем за игру отличается 1.6 раза, также за команду выступает Элье Ваи, с семью голами входящий в топ-10 бомбардиров чемпионата Франции. Вдобавок команды друг с другом играют раскованно: в трех из последних четырех встреч на двоих забивали минимум четыре мяча.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

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