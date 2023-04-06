7 апреля лишившийся шансов на участие в плей-офф «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с другим неудачником сезона — «Монреалем». Встреча команд состоится на арене «Белл Центр» и начнется в 02.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Вашингтону» по силам прервать серию из четырех поражений. На успех столичной команды в основное время коэффициент — 2.03, вероятность этого исхода — примерно 49%. Ничья доступна за 4.20 (19%), успех «Монреаля» — за 3.10 (32%).

Ставка в 1000 рублей на Ови и компанию в случае их триумфа принесет выплату в 2030 рублей.

«Вашингтон» выиграл шесть из семи предыдущих матчей против «Монреаля» с разницей в две и более шайбы. Их успех с форой (-1.5) идет за 2.39.

Противостояние команд в последние годы дарит болельщикам множество голов: в семи играх из восьми было заброшено минимум шесть шайб. ТБ 5.5 оценен в 1.51, ТБ 6.5 — в 2.13.

Две из трех предыдущих успехов «Вашингтона» над «Монреалем» получились сокрушительными — 9:2 и 8:4. На то, что «Кэпиталз» снова забросят четыре и более шайбы, котировка — 2.02.

Победа Ови и партнеров в матче с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.61, их соперника — за 2.30.

Прогноз и ставка на матч «Монреаль» — «Вашингтон»

Фанаты «Вашингтона» грустят, потому что их команда впервые с 2014-го осталась за пределами плей-офф НХЛ. Это случилось из-за очень низких результатов в 2023 году: с 12 февраля «Кэпиталз» выиграли только шесть из 23 матчей и потерпели 14 поражений в основное время. До какого-то момента удерживать команду в борьбе за топ-4 дивизиона пытался Александр Овечкин, но и он постепенно сник — в последних пяти матчах на счету лидера столичных невысокие для него 2+2.

Хотя в последних матчах у «Вашингтона» будет примерно ноль мотивации, в ближайшей встрече он сойдется с соперником, у которого ее еще меньше. Хуже «Монреаля» на «Востоке» только «Коламбус», а в Атлантическом дивизионе канадцы уверенно замыкают таблицу. В предыдущих четырех матчах «Канадиенс» потерпели поражения, причем в двух крайних играх не забросили ни одной шайбы и пропустили восемь.

Плачевное положение «Монреаля» связано в том числе с громадным количеством недоступных игроков — перед игрой с «Вашингтоном» Мартен Сан-Луи не может рассчитывать на 14 хоккеистов. В том числе недоступны два из трех лучших бомбардиров команды — Кирби Дах и Коул Кофилд. Без них и остальных травмированных канадцам будет крайне тяжело сопротивляться даже такому деморализованному сопернику.

Ну а еще в пользу «Кэпиталз» говорит история личных встреч: они выиграли пять последних матчей в основное время с общим счетом 31:12. А их предыдущая встреча в 2023-м осталась за Овечкиным и компанией — 9:2.

Рекомендуемая ставка: победа «Вашингтона» в основное время за 2.03.