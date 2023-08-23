23 августа 2DROTS в 1/128 Кубка России сыграет с клубом «Муром». Встреча команд состоится на стадионе имени Виктора Лосева в Муроме, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 18.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали 2DROTS фаворитом матча. На победу блогеров в основное время можно поставить с коэффициентом 2.25, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья идет за 3.43 (22%), успех «Мурома» — за 2.94 (34%).

Ставка в 1000 рублей на клуб второй лиги, если он победит по итогам 90 минут, принесет выплату в 2940 рублей.

Вариант 1Х предложен за 1.58. Верите, что «Муром» доживет хотя бы до серии пенальти?

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.78, ТМ 2.5 — за 1.97. Семь из 10 предыдущих официальных матчей «Мурома» завершились «низом».

Обмен голами доступен за 1.66, вариант «обе забьют — нет» — за 2.14.

На то, что первый гол будет забит в промежутке с 1-й по 27-ю минуту, котировка — 1.96. С 28-й по 90-ю — 1.95.

Проход профессионального клуба в следующий раунд Кубка оценен коэффициентом 2.17, блогеров — 1.64.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей