Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:45

На территории «Дизайн Завода» прошел первый фестиваль хоккея и урбан-культуры FONFEST КХЛ

FONFEST КХЛ: Хоккей в городе.
FONFEST КХЛ: Хоккей в городе.
FONFEST КХЛ: Хоккей в городе.
FONFEST КХЛ: Хоккей в городе.
FONFEST КХЛ: Хоккей в городе.
1/5
Telegram Дзен

2 сентября на территории креативного пространства «Дизайн Завод» в Москве прошло масштабное мероприятие, посвященное старту нового хоккейного сезона — FONFEST КХЛ: Хоккей в городе. Организаторами фестиваля выступили Континентальная хоккейная лига при поддержке титульного партнера — компании ФОНБЕТ.

FONFEST КХЛ: Хоккей в городе.

Насыщенная программа фестиваля открылась просмотром сибирского дерби между «Авангардом» и «Сибирью», которое привлекло огромное количество болельщиков омского клуба. В перерыве матчей посетителям фестиваля предлагалось сыграть в хоккейном геймпарке, перекусить в одном из фуд-траков или же сделать фото с Кубком Гагарина в павильоне, где были выставлены все свитеры клубов КХЛ.

Небывалый ажиотаж вызвало появление на фестивале Александра Овечкина, который пообщался с прессой, раздал автографы, а затем тем же вечером отправился в США для подготовки к новому сезону.

FONFEST КХЛ: Хоккей в городе.

После этого слово взяли футбольные и хоккейные блогеры, которые совместно с Севастианом Терлецким провели дискуссию о медиафутболе и медиахоккее. Завершилась хоккейная часть фестиваля просмотром матча «Динамо» — СКА, который специально для посетителей FONFEST КХЛ прокомментировал известный комментатор и эксперт Артем Батрак.

FONFEST КХЛ: Хоккей в городе.

Заключительным аккордом мероприятия стало выступление хедлайнеров фестиваля: «Кассета», ЛАУД и Антоха МС смогли органично объединить в одном пространстве поклонников хоккея и современного хип-хопа.

FONFEST КХЛ: Хоккей в городе.
Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Наводчику танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии
Из школы №338 в Санкт-Петербурге уволилось одновременно 17 учителей
В Крыму назвали безумием украинский закон о делении полуострова
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» и ФОНБЕТ презентовали «Нейромерч»