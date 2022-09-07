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7 сентября, 15:15

«Наполи» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Наполи» — «Ливерпуль» 7 сентября 2022 года
Артемий Кутейников
Харви Эллиотт и Дарвин Нуньес («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

«Наполи» и «Ливерпуль» в третий раз за четыре года попали в одну группу Лиги чемпионов. Команды встретятся уже в первом туре — 7 сентября на стадионе «Диего Арманда Марадона» в Неаполе. Время начала матча — 22.00 по московскому времени, в прямом эфире его покажет matchtv.ru, трансляция стартует в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа A
07 сент, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
4:1
Ливерпуль

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, мерсисайдцы имеют больше шансов на успех: поставить на победу «Ливерпуля» в предстоящем матче можно с коэффициентом 2.00, что составляет 50% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за 4.00 (24%).

Верите в «Наполи»? Ставка в 1000 рублей на победу неаполитанцев при благополучном исходе принесет 3600 рублей.

«Маленькие ослы» удачно выступали против мерсисайдцев в играх Лиги чемпионов в последние годы: на групповом этапе в сезоне-2018/19 команды обменялись домашними победами 1:0, в следующем розыгрыше «Наполи» обыграл «Ливерпуль» дома 2:0 и выковал выездную ничью 1:1. Поставить на то, что в предстоящей встрече неаполитанцы как минимум не проиграют, можно с коэффициентом 1.86.

Правда, три самых вероятных, по оценкам экспертов, результата матча намекают на преимущество гостей:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.20;

• успех гостей 1:0 — за 9.00.

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В сентябре 2019-го неаполитанцы обыграли «Ливерпуль» в группе ЛЧ, а один из мячей Дрис Мертенс забил с пенальти. Вероятность того, что судья назначит 11-метровый в предстоящем матче, оценена в 2.50. «Пенальти не будет» идет за 1.49.

В удаление аналитики верят еще меньше: на наличие красной карточки предложена котировка 4.00, обратный рынок можно оформить за 1.22. В этом сезоне удалялись только игроки «Ливерпуля» — Дарвин Нуньес получил прямую красную карточку в матче АПЛ с «Кристал Пэлас».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
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