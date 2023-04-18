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«Наполи» — «Милан»: где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов 19 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан» 19 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Наполи» — «Милан».
Фото Global Look Press
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19 апреля «Милан» навестит «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды рассудит польский арбитр Шимон Марциняк. Встреча на стадионе имени Диего Марадоны начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.55 мск. Первый матч завершился победой россонери — 1:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Милан

Аналитики назвали фаворитами хозяев. На триумф неаполитанцев в основное время предложен коэффициент 1.79, что соответствует 54% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.68 (26%), успех «Милана» — в 4.88 (20%).

Ставка в 1000 рублей на победу красно-черных в основное время принесет выигрыш в 4880 рублей в случае благоприятного исхода.

Вы можете поставить на проход в полуфинал одной из команд по итогам всего противостояния. На успех «Наполи» доступна котировка 2.12, на россонери — 1.70.

Команда Стефано Пиоли не проигрывает в четырех поединках подряд. На продление серии предложен коэффициент 2.10.

Самый вероятный автор гола — Виктор Осимхен. На точный выстрел форварда «Наполи» можно поставить за 2.09.

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В последних пяти матчах «Милана» «верх» по забитым мячам пробили два раза, в играх с участием команды Лучано Спаллетти — в трех случаях. Тотал больше 2.5 результативных удара в ответном четвертьфинале идет за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.74.

Наиболее вероятный счет по итогам основного времени, 1:0 в пользу «партенопейцев». На него доступна котировка 6.21.

В пяти из шести очных поединков «Наполи» и «Милана» забивала лишь одна команда. Обмен голами на этот раз предложен за 2.06, но более вероятен обратный рынок — за 1.77.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Наполи
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