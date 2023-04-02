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Сегодня, 19:15

«Наполи» — «Милан»: где смотреть матч серии А 2 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Наполи» — «Милан» 2 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Наполи» — «Милан».
Фото Global Look Press
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2 апреля в матче 28-го тура чемпионата Италии «Наполи» сойдется с «Миланом». Встреча пройдет стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе. Стартовый свисток арбитра Антонио Рапуано прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.40.

Италия. Серия А. 28-й тур
02 апр, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Милан

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение команде Лучано Спаллетти. На победу «Наполи» выставлен коэффициент 1.89, вероятность исхода — приблизительно 52%. Ничья идет за 3.59 (27%), успех «Милана» — за крупные 4.38 (21%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если они возьмут три очка, принесет выплату в 4380 рублей.

В первом круге «россонери» уступили лидеру чемпионата (1:2). Верите, что в этот раз не проиграют? Опция Х2 доступна с котировкой 1.96.

В последних пяти матчах «Наполи» в среднем пропустил жалкие 0.2 мяча за 90 минут, а в последних трех матчах сыграл на ноль. Голевая засуха «Милана» против неаполитанцев идет за 2.45.

Хвича Кварацхелия забивает или ассистирует каждые 85 минут в 2023 году. На гол Кварадоны предложено ставить за 2.65.

«Наполи» — самая забивающая команда Италии: в среднем парни Спаллетти оформляют 2.3 гола за игру. А в последних двух поединках закинули семь безответных мячей. Тотал больше 2.5 идет за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.82.

Хвича Кварацхелия. Дуэт Осимхена и Хвичи распался перед важными матчами в серии А и ЛЧ. Использует ли Кварадона шанс стать лидером команды?

Считаете, что команды обменяются голами? Это событие доступно с коэффициентом 1.91. «Обе забьют — нет» предложено за 1.90.

Самый вероятный счет — 1:1. Поставить на этот исход можно за 6.59.

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