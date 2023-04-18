18 апреля в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» сыграет с «Миланом». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени и будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.45 мск. Главным арбитром назначен поляк Шимон Марциняк. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу россонери.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Наполи» безусловным фаворитом встречи. На победу команды Лучано Спаллетти в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Милана» — за 4.50 (21%).

Ставка в 1000 рублей на россонери в случае их выигрыша принесет выплату в 4500 рублей, а чистая прибыль составит 3500 рублей.

Считаете, что команда Стефано Пиоли сдержит лидера серии А и не проиграет в ответном матче? Вариант Х2 оценен в 1.90.

В четырех из шести последних очных встречах между командами было забито меньше трех мячей: ТБ 2.5 идет за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.80.

Обмен голами можно взять за 1.85, противоположный исход — за 1.97. Команды забили друг другу лишь в одном из шести предыдущих матчей.

Проход «Наполи» в следующий раунд ЛЧ после гостевого поражения доступен за 2.20, «Милана» — за 1.70.

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Милан»

«Наполи» дважды проиграл «Милану» с начала месяца — в чемпионате (0:4) и в первом матче ЛЧ (0:1). В серии А поражение в целом читалось — огромный отрыв от преследователей позволял команде Спаллетти сэкономить силы и полностью не раскрыть свои возможности. А вот в еврокубке ожидался другой результат, но он не был достигнут. Основной причиной стало отсутствие Виктора Осимхена, без которого партнеры не могли эффективно завершать атаки, хотя создали большое количество моментов.

В ответной встрече нигериец выйдет на поле, а это значит, что у «Наполи» появится отличный шанс переломить ход противостояния. Ну или хотя бы забить пару мячей, потому что по игре в обороне есть вопросы. Нельзя забывать, что неаполитанцы — одни из лидеров турнира по голам (25).

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.02.