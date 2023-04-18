Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Наполи» — «Милан»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 апреля 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан» 18 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Виктор Осимхен на тренировке.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

18 апреля в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» сыграет с «Миланом». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени и будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.45 мск. Главным арбитром назначен поляк Шимон Марциняк. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу россонери.

Лига чемпионов. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Милан

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Наполи» безусловным фаворитом встречи. На победу команды Лучано Спаллетти в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Милана» — за 4.50 (21%).

Ставка в 1000 рублей на россонери в случае их выигрыша принесет выплату в 4500 рублей, а чистая прибыль составит 3500 рублей.

Считаете, что команда Стефано Пиоли сдержит лидера серии А и не проиграет в ответном матче? Вариант Х2 оценен в 1.90.

В четырех из шести последних очных встречах между командами было забито меньше трех мячей: ТБ 2.5 идет за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.80.

Обмен голами можно взять за 1.85, противоположный исход — за 1.97. Команды забили друг другу лишь в одном из шести предыдущих матчей.

Проход «Наполи» в следующий раунд ЛЧ после гостевого поражения доступен за 2.20, «Милана» — за 1.70.

Фрэнк Лэмпард. Лэмпард проиграл все три матча после возвращения в «Челси». Даже о ничьей в ответке с «Реалом» не может быть и речи

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Милан»

«Наполи» дважды проиграл «Милану» с начала месяца — в чемпионате (0:4) и в первом матче ЛЧ (0:1). В серии А поражение в целом читалось — огромный отрыв от преследователей позволял команде Спаллетти сэкономить силы и полностью не раскрыть свои возможности. А вот в еврокубке ожидался другой результат, но он не был достигнут. Основной причиной стало отсутствие Виктора Осимхена, без которого партнеры не могли эффективно завершать атаки, хотя создали большое количество моментов.

В ответной встрече нигериец выйдет на поле, а это значит, что у «Наполи» появится отличный шанс переломить ход противостояния. Ну или хотя бы забить пару мячей, потому что по игре в обороне есть вопросы. Нельзя забывать, что неаполитанцы — одни из лидеров турнира по голам (25).

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.02.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Наполи
0
Читайте также
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Куда идти Никите Гусеву?
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Ротенберг — тренер сборной
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» снова в КХЛ: бюджет и будущее клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» — «Реал»: Карен Адамян ждет от мадридцев дерзости на «Стэмфорд Бридж»