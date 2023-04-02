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«Наполи» — «Милан»: прогноз на матч серии А 2 апреля 2023 года

Прогноз на матч серии А «Наполи» — «Милан» 2 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Наполи» — «Милан».
Фото Global Look Press
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2 апреля «Наполи» сыграет с «Миланом» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Команды сойдутся на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе. Стартовый свисток арбитра Антонио Рапуано прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.40.

Италия. Серия А. 28-й тур
02 апр, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Милан

Букмекерская компания Olimpbet назвала фаворитом «Наполи». На победу команды Лучано Спаллетти предложена котировка 1.89, вероятность исхода — приблизительно 52%. Ничья доступна за 3.59 (27%), триумф «Милана» — за солидные 4.38 (21%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если они возьмут три очка, принесет выплату в 4380 рублей.

В первом круге «россонери» уступили лидеру чемпионата (1:2). Верите, что в этот раз не проиграют? Опция Х2 доступна с котировкой 1.96.

«Наполи» — самая забивающая команда Италии: в среднем парни Спаллетти оформляют 2.3 гола за игру. А в последних двух поединках закинули семь безответных мячей. Тотал больше 2.5 идет за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.82.

Считаете, что команды обменяются голами? Это событие доступно с коэффициентом 1.91. «Обе забьют — нет» предложено за 1.90.

Самый вероятный счет — 1:1. Поставить на этот исход можно за 6.59.

Хвича Кварацхелия. Дуэт Осимхена и Хвичи распался перед важными матчами в серии А и ЛЧ. Использует ли Кварадона шанс стать лидером команды?

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Милан»

У «россонери» худшая разница забитых и пропущенных мячей среди первых семи команд чемпионата (44:36). А еще миланцы упали в очередную яму: Стефано Пиоли и компания не победили в четырех матчах подряд, включая еврокубки. В этом сезоне «Милан» неважно играет на выезде — лишь пять побед в 14 встречах и разница мячей 16:19. Плюс действующие чемпионы неубедительны на фоне топов Италии: проиграли последние матчи «Интеру» (0:1 и 0:3), «Лацио» (0:4), не одолели «Рому» (2:2).

В то же время «Наполи» — лучшая команда серии А по всем показателям: очки (71), победы (23 из 27), количество поражений (лишь два), забитые мячи (64), пропущенные (16) и их разница (48). Дома парни Спаллетти проиграли всего-то один раз за сезон и пропустили только девять голов. Но накануне поединка с «Миланом» у команды есть огромная потеря — получил травму лучший бомбардир Виктор Осимхен, забивший 21 мяч в 23 играх чемпионата — практически каждый третий гол «Наполи».

При этом у Спаллетти все еще есть железная оборона и Хвича Кварацхелия, который в 2023-м оформляет забитый мяч или результативный пас каждые 85 минут. Чтобы сломить разбалансированный «Милан», должно хватить и этого.

Рекомендуемая ставка: победа «Наполи» за 1.89.

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