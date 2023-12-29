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Сегодня, 12:15

«Наполи» — «Монца»: где смотреть матч серии А 29 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Наполи» — «Монца» 29 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Хвича Кварацхелия («Наполи»).
Фото Global Look Press
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29 декабря «Наполи» в 18-м туре чемпионата Италии схлестнется с «Монцей». Встреча на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе начнется в 20.30 по московскому времени со свистком судьи Марко Ди Белло. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 20:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Монца

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET склоняются к победе адзурри: на парней Вальтера Маццарри предложили котировку 1.68, что составляет приблизительно 56% вероятности. Ничья доступна за 3.97 (25%), успех бело-красных — за 5.36 (19%).

Триумф «Наполи» с учетом форы (-1) ждет вас за 2.13, Ф2(+1) — за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.87, ТМ 2.5 — за 1.96.

«Обе забьют» дали за 1.88, обратный рынок — за 1.93.

В прошлом сезоне «Монца» не поразила ворота «партенопейцев» на стадионе «Диего Армандо Марадона» (0:4). На то что «брианцоли» снова не огорчат Алекса Мерета, представлен коэффициент 2.33.

Душан Влахович (&laquo;Ювентус&raquo;). Чтобы не выпасть из гонки за титул, «Юве» необходимо прихлопнуть «Рому». В прошлом сезоне туринцы не сделали этого ни разу

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Джованни Симеоне. Гол в исполнении аргентинца идет за 2.80.

Среди самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, 1:1 и 1:0 в пользу адзурри. Оба результата предложили за 7.13. Победа «Наполи» со счетом 2:0 доступна за 7.75.

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