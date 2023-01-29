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«Наполи» — «Рома»: где смотреть матч серии А 29 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Наполи» — «Рома» 29 января 2023 года
Евгений Коростелев
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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29 января в 20-м туре чемпионата Италии «Наполи» примет «Рому». Игра пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны. Стартовый свисток арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 22.45 по московскому времени. Насладиться футболом в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 20-й тур
29 янв, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Рома

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Наполи» больше шансов набрать три очка. Победа лидера серии А оценена котировкой 1.76, что примерно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (26%), успех «Ромы» — за еще большие 5.00 (17%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет 5000 рублей, а чистая прибыль составит 4000 рублей.

На то, что римляне пободаются с одной из лучших команд Европы и не проиграют, котировка — 2.14.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.90.

Считаете, что команды обменяются голами? Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены одинаковыми 1.90.

На победу «Ромы» хотя бы в одном тайме можно поставить за 2.70, «Наполи» — за 1.39.

Последний матч команд в Неаполе завершился 1:1. На результативную ничью по итогам предстоящей встречи коэффициент — 5.40.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Наполи» — 6.40;

  • ничья 1:1 — 6.90;

  • 2:0 на хозяев — 7.50.

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