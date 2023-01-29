Прогнозы на спорт
Сегодня, 11:15
В центральном матче 20-го тура чемпионата Италии лидер сезона «Наполи» встретится с «Ромой». Игра пройдет 29 января на стадионе имени Диего Марадоны. Стартовый свисток арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 22.40 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 1.80, что составляет примерно 54% вероятности. Успех римлян предложен с котировкой 5.00 (20%) — это самый маловероятный результата матча. Ничья идет за 3.70 (26%).
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Команды уже встречались в этом сезоне: в 11-м туре команда Лучано Спаллетти обыграла римлян на выезде (1:0) благодаря голу Виктора Осимхена на 80-й минуте. Неаполитанцы неплохо справляются с «Ромой»: не проигрывают ей на протяжении шести матчей чемпионата (три победы). Поставить на то, что в предстоящей встрече команда Жозе Моуринью хотя бы не уступит, можно за 2.08.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:
• победа «Наполи» 1:0 идет за 6.10;
• ничья 1:1 — за 6.80.
• успех хозяев 2:0 — за 7.30.
Аналитики не уверены, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.83.
Команда Спаллетти забивает больше всех в чемпионате: 46 мячей за 19 туров, в среднем — 2.42 гола за игру. Меньше двух мячей неаполитанцы оформили лишь в пяти играх серии А, а в последних трех встречах вонзили девять голов. Дома же «Наполи» выступает еще ярче: в среднем за игру чемпионата заколачивает 2.88 мяча, матч с «Ромой» как раз пройдет в Неаполе.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.90.