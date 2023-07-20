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«Нарва Транс» — «Пюник»: прогноз и ставка на матч Лиги конференций 20 июля 2023 года

Прогноз на матч Лиги конференций «Нарва Транс» — «Пюник» 20 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Пюника» в матче Лиги Европы против «Шерифа».
Фото Global Look Press
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20 июля пройдет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций между эстонским «Нарва Транс» и «Пюником» из Армении. В первой встрече коллектив из Еревана добился победы (2:0). Предстоящая игра пройдет на арене «Раквере Линнастаадион» и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр поединка — Эндрю Дэйви из Северной Ирландии. В России легально не покажут это противостояние.

Лига конференций. 1-й отборочный раунд
20 июл, 18:30. Kreenholm (Нарва)
Транс
Пюник

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу «фениксов» в основное время можно с коэффициентом 1.20, что примерно 81% вероятности. Триумф хозяев оценен в фантастические 13.50 (5%), даже на ничью доступна гораздо меньшая котировка 6.02 (14%).

Считаете, что соперники не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 6020 рублей.

«Нарва» никогда не проходила в еврокубках дальше первого раунда квалификации: более того, за 19 игр в отборах эстонцы не уступили лишь однажды — в 2001 году разгромили дома «Эльфсборг» (3:0), но на выезде влетели еще крупнее (0:5). Поставить на непоражение «Транса» в предстоящем поединке можно за 4.18.

Эксперты ждут много голов: тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.17.

Поставить на результативные удары от обеих команд можно за 2.43, обратный рынок идет за 1.57.

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Прогноз и ставка на матч «Нарва Транс» — «Пюник»

«Пюник» выглядит огромным фаворитом: в первом поединке команда выиграла без особых проблем (2:0) и могла побеждать даже крупнее — по ударам коллектив из Армении многократно превзошел соперника (26 против двух). В прошлом сезоне «фениксы» выступали на групповом этапе Лиги конференций, в то время как «Нарва» ни разу не пробивалась даже дальше первого раунда квалификации в любом еврокубке. За 19 встреч на континентальном уровне эстонцы уступили в 18. Кажется, эта грустная статистика пополнится в ближайшем матче.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.68.

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