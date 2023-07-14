15 июля состоится заключительный поединок на Кубке Премьер. На стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге сыграют «Нефтчи» и «Фенербахче». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 13.30 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают номинальных гостей безоговорочными фаворитами: успех «желтых канареек» оценили коэффициентом 1.40, это около 68% вероятности. На триумф черно-белых предложили котировку 7.15 (14%). Ничья доступна за 5.11 (18%).

Клуб из Баку проиграл оба предыдущих матча на Кубке Премьер с общим счетом 1:7. Верите, что под занавес турнира «Нефтчи» преподнесет сюрприз? Ставка в 1000 рублей на парней Адриана Муту в случае их победы принесет 7150 рублей.

Эксперты ожидают, что встреча получится результативной. Тотал больше трех мячей дали за 1.75, ТМ 3 — за 2.06.

Вариант «обе забьют» можно сыграть за 1.70, обратный рынок — за 2.03. В двух прошлых матчах «Фенербахче» уступил «Зениту» по пенальти (3:4, в основное время — 0:0) и влетел «Црвене Звезде» (1:3).

Три из четырех наиболее возможных итогов противостояния, по мнению Olimpbet, указывают на сухую викторию стамбульцев:

Прогноз и ставка на матч «Нефтчи» — «Фенербахче»

В заключительной игре Кубка Премьер сойдутся главные неудачники турнира — черно-белые не зацепили ни одного очка и занимают последнее место. Стамбульцы идут выше лишь благодаря тому, что поражение от «Зенита» случилось по пенальти, а основное время завершилось нулевой ничьей. За две встречи обе команды оформили всего по голу, зато у своих ворот были очень гостеприимны: «Нефтчи» пропустил семь мячей, «Фенер» — три. Очный поединок таких соперников просто не может получиться скучным.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.87.

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