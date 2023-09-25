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Сегодня, 14:15

«Нефтехимик» — «Барыс»: где смотреть матч КХЛ 25 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Нефтехимик» — «Барыс» 25 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
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25 сентября в одном из матчей КХЛ «Нефтехимик» померяется силами с «Барысом». Игра пройдет в Нижнекамске на арене «Нефтехимик» и начнется в 19.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.45 мск.

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«Нефтехимик» считается фаворитом предстоящего матча. На победу хозяев выставлен коэффициент 2.36, вероятность этого результата — примерно 42%. Ничья идет за 4.20 (21%), успех «Барыса» в основное время — за 2.65 (37%).

На то, что казахстанский клуб не уступит по итогам трех периодов, котировка — 1.62.

Неделю назад «Барыс» забросил «Нефтехимику» восемь безответных шайб. Повторный успех команды Андрея Скабелки с форой (-1.5) оценен мощными 3.80.

Тотал больше 5.5 шайбы можно оформить за 2.00, ТМ 5.5 — за 1.85. В пяти последних играх с участием астанинцев был зафиксирован «верх».

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Выигрыш «Барыса» по броскам в створ с форой (+6.5) предложено оформить за 1.85. Неплохой вариант, не правда ли?

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ХК Нефтехимик
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