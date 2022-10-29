30 октября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проведет очередной матч в регулярном чемпионате НХЛ. Соперник — «Нэшвилл Предаторз» из Западной конференции. Игра пройдет 3 октября на льду «Бриджстоун Арены», начало в 03.00 мск. В России не показывают матчи НХЛ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Чуть меньше коэффициент на успех хозяев: поставить на выигрыш «Нэшвилла» в основное время можно за 2.34, вероятность — приблизительно 41%. Победа «Вашингтона» предложена с котировкой 2.70 (36%). Ничья идет за 4.10 (23%).

Верите в успех команды Овечкина? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Кэпиталз» при благополучном исходе принесет 2700 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.90, Ф2(+1.5) — за 1.41;

• Ф2(-1.5) идет за 3.40, Ф1(+1.5) — за 1.32.

Команды достаточно результативно играют друг с другом: за последние восемь очных матчей в регулярке НХЛ ни разу не забросили меньше пяти шайб на двоих, а в пяти из этих встреч оформили минимум девять голов. Ждете еще одну яркую игру? Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.74, ТМ 5.5 — в 2.14.

При этом в нынешнем сезоне коллективы не показывают высокую результативность. «Нэшвилл» забросил лишь 22 шайбы за восемь матчей — это 23-й показатель в лиге (всего 32 команды). Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола доступен за 1.60, ИТМ1 (2.5) — за 2.34.

«Вашингтон» забил чуть больше — 25 шайб за те же восемь матчей. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 идет за 1.72, ИТМ2 (2.5) — за 2.12.

Прогноз и ставка на матч «Нэшвилл» — «Вашингтон» 30 октября 2022 года

Команды не очень много забивают в этом сезоне: «Предаторз» оформляют в среднем 2.75 гола за матч, «Кэпиталз» — 3.1. При этом коллективы часто пропускают: хозяева получили в свои ворота уже 25 шайб в сезоне, гости — 26 шайб. К тому же в очных матчах «Нэшвилл» и «Вашингтон» в последнее время неизменно показывали топовую результативность.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.74.