«Ничего обычного» направил 252 425 рублей на помощь детям с синдромом Дауна

Средства были собраны в рамках благотворительного аукциона спортивных джерси, организованного творческим объединением «Ничего обычного» на культурно-спортивном пространстве FONBASE. По его итогам 252 425 рублей отправились в инклюзивный футбольный клуб для детей с синдромом Дауна «47 в игре».

На аукционе были представлены уникальные футбольные, баскетбольные и хоккейные джерси. С молотка Даниила Чалова были проданы 20 лотов. Среди них — игровые футболки Василия Березуцкого с матча сборной России против Албании 2003 года, Серхио Агуэро из «Атлетико» и Алексея Миранчука c выступлений в Лиге чемпионов за «Локомотив».

Самыми дорогими лотами стали джерси легенд российского спорта. Игровая форма капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина была продана за 21 000 рублей, а джерси Игоря Акинфеева с автографом ушло с молотка за 36 000 рублей.

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