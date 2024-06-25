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Сегодня, 14:15

Нидерланды — Австрия: где смотреть матч чемпионата Европы 25 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Нидерланды — Австрия 25 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Марсель Забитцер (сборная Австрии).
Фото Getty Images
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25 июня сборные Нидерландов и Австрии завершат выступление на групповом этапе чемпионата Европы. Они попали в квартет D вместе с Францией и Польшей. Игра состоится в Берлине на Олимпийском стадионе и стартует в 19.00 по московскому времени. Соперников рассудит арбитр Иван Кружльяк из Словакии. Прямой эфир встречи проведут онлайн-платформа «Okko Спорт» и телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. Группа D
25 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
Австрия

Аналитики ожидают победы Нидерландов: поставить на этот исход можно с коэффициентом 2.20, это около 42% вероятности. Выигрыш команды Ральфа Рангника предложен с котировкой 3.85 (26%). Ничья доступна за 3.10 (32%).

Триумф «оранжевых» с форой (-1) идет за 3.10. Опция Ф2(0) ждет вас за 2.80.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90. Вариант «обе забьют» представлен за 1.65, обратный рынок — за 2.25.

Индивидуальный тотал австрийцев больше одного гола можно взять за 2.15.

Роберт Левандовски (сборная Польши). Поляки первыми вылетели с Евро-2024, но могут громко хлопнуть дверью. Тем более у Франции без Мбаппе в атаке совсем не клеится

Во втором туре парни Роналда Кумана не пропустили от Франции (0:0). Еще один «сухарь» в их исполнении дали за 2.60.

Четыре самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, подразумевают ничью или победу Нидерландов:

  • 1:1 — за 6.00;
  • 1:0 — за 7.50;
  • 2:1 — за 9.50.
  • 2:0 — за 9.50.
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Франция — Польша: где смотреть матч чемпионата Европы 25 июня 2024 года онлайн в прямом эфире