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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Нидерланды — Австрия: соперники мечтают о первой строчке группы D

Прогноз на матч чемпионата Европы Нидерланды — Австрия 25 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Вирджил ван Дейк (сборная Нидерландов).
Фото Getty Images
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25 июня Нидерланды и Австрия сыграют в третьем туре чемпионата Европы-2024. Сборные представляют группу D, куда также попали Франция и Польша. Встреча на Олимпийском стадионе в Берлине начнется по свистку словацкого судьи Ивана Кружльяка в 19.00 по московскому времени. Поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 18:45 мск. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Группа D
25 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
Австрия

Эксперты отдали предпочтение команде Роналда Кумана: поставить на успех «оранжевых» можно с коэффициентом 2.20, это около 42% вероятности. Выигрыш Австрии представлен за 3.85 (26%). Ничья доступна за 3.10 (32%).

Ждете, что коллектив Ральфа Рангника наберет очки? Опцию X2 можно взять за 1.70.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90.

Букмекеры склоняются к тому, что соперники огорчат друг друга: вариант «обе забьют» оценен за 1.65, обратный рынок — за 2.25.

Наиболее возможный, по мнению аналитиков, итог противостояния — 1:1. На этот счет предложили котировку 6.00.

Роберт Левандовски (сборная Польши). Поляки первыми вылетели с Евро-2024, но могут громко хлопнуть дверью. Тем более у Франции без Мбаппе в атаке совсем не клеится

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Австрия

Парни Роналда Кумана борются за первое место в группе — набрали одинаковое количество баллов с Францией, но идут выше благодаря большему числу забитых мячей. В заключительном туре синие сыграют с Польшей, которая уже вылетела с Евро-2024 — все располагает к тому, чтобы набрать три очка. «Оранжевым» тоже необходима победа и как можно большее количество голов — не исключено, что лидер квартета будет определяться по дополнительным показателям.

Коллектив Ральфа Рангника в состоянии навязать борьбу Нидерландам — за девять последних встреч австрийцы уступили только однажды. Поражением для них закончился поединок с командой Дидье Дешама (0:1) — и это был единственный раз, когда красно-бело-красные не отметились результативными ударами. Но игра с поляками показала, что у Марселя Забитцера и компании большой потенциал. Тем более успех на Олимпийском стадионе в Берлине оставляет австрийцам шансы на первую строчку, а раз так — надо идти в атаку.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.92.

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