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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:05

Нидерланды — Франция: Адамян верит, что Депай и компания дадут отпор серебряным призерам ЧМ

Мемфис Депай.
Фото Getty Images
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21 июня в 22.00 по московскому времени во втором туре группового этапа Евро-2024 сборная Нидерландов сыграет со сборной Франции. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Чемпионат Европы. Группа D
21 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Нидерланды
Франция

В какой форме Нидерланды

Сборная Нидерландов неплохо провела товарищеские матчи перед Евро-2024, в которых одержала три победы при одном поражении. Голландцы разгромили Шотландию (4:0), уступили Германии (1:2) и не оставили шансов Канаде (4:0) с Исландией (4:0). А на старте чемпионата Европы «Оранжевые» обыграли Польшу (2:1) и захватили лидерство в группе D.

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Нидерланды очень эффективно проявляют себя в атаке. В четырех из пяти предыдущих встреч они забивали не менее двух мячей, при этом в играх с Шотландией, Канадой и Исландией подопечные Рональда Кумана поражали ворота соперников по четыре раза. В каждом из этих матчей по голу в свой актив записал выходивший на замену Ваут Вегхорст. В первой встрече на Евро-2024 с Польшей ему также удалось исполнить роль джокера. В этом поединке голландцы пропустили первыми, но сравняли счет еще в первом тайме усилиями Коди Гакпо. После перерыва у «Оранжевых» не клеилась игра в нападении, однако им все же удалось добиться победы благодаря голу Вегхорста на 83-й минуте.

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В какой форме Франция

В марте этого года сборная Франции провела два товарищеских матча, в которых уступила Германии (0:2) и одолела Чили (3:2). Затем незадолго до старта чемпионата Европы «Трехцветные» разгромили Люксембург (3:0) и сыграли вничью с Канадой (0:0). Сам же Евро-2024 подопечные Дидье Дешама начали с минимальной победы над Австрией (1:0). С тремя очками Франция располагается на второй позиции в группе D, уступая лидирующим Нидерландам по дополнительным показателям.

В последнее время французы нестабильно действуют в нападении. В товарищеских встречах они забили по три мяча Чили и Люксембургу, но в то же время не смогли отличиться в играх с Германией и Канадой. А в первом матче на чемпионате Европы против Австрии «Трехцветные» победили благодаря автоголу соперника. Правда, помимо этого, Франция имела еще несколько опасных моментов, чего только стоит выход на один на один Килиана Мбаппе, который не был реализован. При этом в следующих встречах группового этапа звездный нападающий, скорее всего, не сможет сыграть по причине травмы носа.

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Нидерланды — Франция: статистика личных встреч

Франция имеет большое преимущество в очном противостоянии команд. В пяти предыдущих матчах в активе «Трехцветных» четыре победы при одном поражении. В последний раз оппоненты встречались в квалификации к Евро-2024. Тогда французы взяли верх над голландцами как дома (4:0), так и в гостях (2:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч Нидерланды — Франция 21 июня

«В отборочном турнире к Евро-2024 Франция дважды обыграла Нидерланды с общим счетом 6:1. Однако стоит учитывать, что эти матчи превосходно провел Мбаппе, который забил четыре мяча и сделал ассист. В предстоящей же встрече Килиан не примет участия из-за повреждения, поэтому я думаю, что у голландцев будет хороший шанс зацепить хотя бы ничью. Возможно, что за «Оранжевых» вновь сыграет секретное оружие в лице Вегхорста. При этом мне кажется, что команды обменяются голами. Нидерланды забивали в 14 матчах подряд, в то время как Франция обладает высоким атакующим потенциалом и без Мбаппе», — считает Адамян.

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