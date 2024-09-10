10 сентября в Лиге наций пройдет топ-матч — Нидерланды примут Германию во втором туре группового этапа. Игра пройдет на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме и начнется в 21.45 по московскому времени, главный арбитр — Давиде Масса из Италии. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Cпорт».

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у команд равные шансы на успех: поставить на победу Нидерландов можно с коэффициентом 2.65, что приблизительно 36% вероятности. Выигрыш бундестим доступен с такой же котировкой. Ничья идет за 3.55 (28%).

Рынок на непоражение любой из команд предложен за 1.52.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.80;

• 2:1 в пользу хозяев — за 8.80;

• победа гостей 2:1 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.14.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.55, обратный вариант дан за 2.35.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Германия

Команды бодро стартовали в Лиге наций: голландцы в первом туре разнесли Боснию (5:2), Германия — Венгрию (5:0). Очный матч вполне тоже может получиться ярким: в восьми из 10 предыдущих встреч во всех турнирах они заколачивали на двоих минимум три мяча. В неплохой форме находятся лидеры сборных. Голландцы Хави Симонс, Джошуа Зиркзе и Коди Гакпо по разу отличились против боснийцев, немцы Флориан Виртц и Джамал Мусиала — против венгров.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 2.08 (если команды забьют ровно три мяча, случится возврат).

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