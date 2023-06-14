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Сегодня, 14:15

Нидерланды — Хорватия: где смотреть полуфинал Лиги наций 14 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция полуфинала Лиги наций Нидерланды — Хорватия 14 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Тренировка сборной Нидерландов перед матчем с Хорватией.
Фото Официальной сайт сборной Нидерландов.
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14 июня Нидерланды и Хорватия определят первого финалиста Лиги наций УЕФА. Команды встретятся на родине оранжевых в городе Роттердам. Стартовый свисток румынского арбитра Ишвана Ковача на арене «Де Кейп» прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. 1/2 финала
14 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
Хорватия

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, подопечные Рональда Кумана имеют больше шансов на успех в предстоящем матче: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.04, что составляет примерно 48% вероятности. Выигрыш «шашечных» идет 3.74 (25%) — это наименее ожидаемый исход игры. Даже на ничью доступна котировка 3.55 (27%).

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Голландцы уже бывали в финале турнира — в самом первом его розыгрыше в 2019 году. Тогда они уступили Португалии (0:1). Взять выход оранжевых в решающий матч с учетом овертайма и серии пенальти можно за 1.54. Этот рынок на хорватов предложен за 2.50.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата встречи намекают на превосходство хозяев:

• ничья 1:1 идет за 6.20;

• победа хозяев 1:0 — за 6.40;

• 0:0 — за 7.11.

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Эксперты не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.22, ТМ 2.5 — в 1.70. При этом команды за две встречи друг с другом во всех турнирах оба раза заколотили ровно по три гола.

Рынок на результативные удары от обеих сборных доступен за 1.99, а вариант «обе забьют — нет» можно оформить за 1.81. Лишь в одной очной игре Нидерланды и Хорватия обменялись голами — ЧМ-1998.

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