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Сегодня, 08:15

Нидерланды — Хорватия: прогноз на полуфинал Лиги наций 14 июня 2023 года

Прогноз на полуфинал Лиги наций Нидерланды — Хорватия 14 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич.
Фото Официальный сайт сборной Хорватии.
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14 июня состоится первый полуфинал Лиги наций УЕФА, в котором сыграют Нидерланды и Хорватия. Сборные схлестнутся в голландском Роттердаме на стадионе «Де Кейп», а рассудит их румынская бригада во главе с Иштваном Ковачем. Игра начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. 1/2 финала
14 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
Хорватия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «оранье» в основное время можно с коэффициентом 2.04, что составляет примерно 48% вероятности. Успех «шашечных» предложен с котировкой 3.74 (25%), что даже больше, чем на ничью, — она доступна за 3.55 (27%).

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Голландцы уже играли в финале турнира — в самом первом его розыгрыше в 2019 году. Тогда они уступили Португалии (0:1). Взять выход оранжевых в решающий матч с учетом овертайма и серии пенальти можно за 1.54. Этот рынок на хорватов дан за 2.50.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.20;

• победа хозяев 1:0 — за 6.40;

• 0:0 — за 7.11.

Эксперты не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.22, ТМ 2.5 — в 1.70.

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Прогноз и ставка на полуфинал Лиги наций Нидерланды — Хорватия

Букмекеры считают оранжевых фаворитами, но хорваты под руководством Златко Далича выступают очень стабильно. Сборная на двух последних чемпионатах мира взяла серебро и бронзу, в Лиге наций выиграла четыре матча подряд, а на прошедшем ЧМ в Катаре уступила только победителю Аргентине, при этом обыграв мощную Бразилию в 1/4 финала.

Нидерланды тоже выступили мощно на групповом этапе Лиги наций, но пока выглядят не так стабильно. Оранжевые без проблем крушат слабых соперников, но постоянно испытывают сложности в ответственные моменты. Что на ЧМ-2022, что на Евро-2020, находясь в числе фаворитов, голландцы вылетали в ранних раундах плей-офф.

Рекомендуемая ставка: проход Хорватии за 2.50.

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