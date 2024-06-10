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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Нидерланды — Исландия: прогноз на товарищеский матч 10 июня 2024 года

Прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Исландия 10 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Вирджил ван Дейк (сборная Нидерландов).
Фото Getty Images
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10 июня сборная Нидерландов проведет последний товарищеский матч перед Евро-2024 — примет Исландию на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Игра стартует в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет встречу в прямом эфире.

Товарищеские матчи.
10 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
Исландия

Аналитики не сомневаются в победе оранжевых: поставить на Нидерланды можно с коэффициентом 1.20, это около 81% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 15.00 (6%), ничья — за 7.60 (13%).

В последний раз соперники встречались в квалификации Евро-2016 — оба раза выиграли «викинги» (2:0 и 1:0). Верите, что Исландия снова не уступит? Опция Х2 идет за 4.60.

Тотал больше трех мячей предложили за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.

Специалисты считают, что команды вряд ли огорчат друг друга: вариант «обе забьют» оценен за 2.15, обратный рынок — за 1.72.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на триумф коллектива Роналда Кумана с сухим счетом:

2:0 — за 6.50;

3:0 — за 7.00;

1:0 — за 9.50.

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Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Исландия

Четыре дня назад оранжевые разгромили Канаду (4:0) на стадионе «Фейеноорд». Последний товарняк перед Евро-2024 вряд ли получится таким же легким и результативным. Перед визитом в Роттердам «викинги» обидели Англию на «Уэмбли» (1:0). Да и поединки группового этапа стартуют для коллектива Роналда Кумана совсем скоро — 16 июня. Излишне рисковать, чтобы получить ненужную травму и пропустить турнир, никто не станет. Поэтому матч пройдет в эконом-режиме.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 2.15.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Исландии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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