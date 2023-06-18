Нидерланды и Италия уступили в полуфиналах Лиги наций и теперь 18 июня разыграют бронзовые медали. Матч пройдет на домашнем для оранжевых стадионе «Де Гролс Весте» в городе Энсхеде. Стартовый свисток шведского рефери Гленна Нюберга прозвучит в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, коллектив Рональда Кумана является фаворитом поединка: коэффициент на успех «оранье» в основное время — 2.35, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш итальянцев доступен с котировкой 3.01 (32%), ничья идет за 3.61 (26%).

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Также предложены рынки на триумф одной из сборных с учетом овертайма и серии пенальти. Выигрыш Нидерландов доступен за 1.68, Италии — за 2.16.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на существенное преимущество голландцев:

• ничья 1:1 дана за 6.65;

• виктория голландцев 2:1 — за 9.25;

• 1:0 — за 9.75.

Аналитики считают, что игра может получится результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.12. В полуфиналах команды выдали яркие противостояния: в матче Нидерландов с Хорватией в основное время было забито четыре мяча, в поединке Италии и Испании — три.

Рынок на обмен меткими попаданиями оценен в 1.64, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.28. Ставка «обе забьют» сыграла в трех из четырех последних столкновений оппонентов во всех турнирах, включая товарищеские.

В полуфинале за оранжевых отличился вышедший на замену Ноа Ланг. Поставить, что и в предстоящей встрече забьет один из появившихся со скамейки футболистов, можно за 2.67. Обратный рынок предложен за 1.40.

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