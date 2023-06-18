Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Нидерланды — Италия: где смотреть матч за 3-е место Лиги наций 18 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча за 3-е место Лиги наций Нидерланды — Италия 18 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Нападающий Нидерландов Дониэлл Мален в матче против Хорватии.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нидерланды и Италия уступили в полуфиналах Лиги наций и теперь 18 июня разыграют бронзовые медали. Матч пройдет на домашнем для оранжевых стадионе «Де Гролс Весте» в городе Энсхеде. Стартовый свисток шведского рефери Гленна Нюберга прозвучит в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Матч за 3-е место
18 июн, 16:00. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)
Нидерланды
Италия

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, коллектив Рональда Кумана является фаворитом поединка: коэффициент на успех «оранье» в основное время — 2.35, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш итальянцев доступен с котировкой 3.01 (32%), ничья идет за 3.61 (26%).

Считаете, что соперники не выявят победителя в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае благоприятного исхода принесет 3010 рублей.

Также предложены рынки на триумф одной из сборных с учетом овертайма и серии пенальти. Выигрыш Нидерландов доступен за 1.68, Италии — за 2.16.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на существенное преимущество голландцев:

• ничья 1:1 дана за 6.65;

• виктория голландцев 2:1 — за 9.25;

• 1:0 — за 9.75.

Аналитики считают, что игра может получится результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.12. В полуфиналах команды выдали яркие противостояния: в матче Нидерландов с Хорватией в основное время было забито четыре мяча, в поединке Италии и Испании — три.

Леонардо Бонуччи. Бонуччи и ван Дейк провалили полуфиналы Лиги наций. Ждать ли от них другого уровня в матче за бронзу?

Рынок на обмен меткими попаданиями оценен в 1.64, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.28. Ставка «обе забьют» сыграла в трех из четырех последних столкновений оппонентов во всех турнирах, включая товарищеские.

В полуфинале за оранжевых отличился вышедший на замену Ноа Ланг. Поставить, что и в предстоящей встрече забьет один из появившихся со скамейки футболистов, можно за 2.67. Обратный рынок предложен за 1.40.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

1
0
Читайте также
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Дрон «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ во время первого боевого применения
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хорватия — Испания: прогноз на финал Лиги наций 18 июня 2023 года