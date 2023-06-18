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Нидерланды — Италия: прогноз на матч Лиги наций за 3-е место 18 июня 2023 года

Прогноз на матч Лиги наций за 3-е место Нидерланды — Италия 18 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Чиро Иммобиле в матче против Испании.
Фото Global Look Press
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18 июня Нидерланды и Италия схлестнутся в матче за третье место Лиге наций. Игра пройдет на стадионе «Де Гролс Весте» в голландском Энсхеде и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — швед Гленн Нюберг. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Матч за 3-е место
18 июн, 16:00. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)
Нидерланды
Италия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «оранье» в основное время можно с коэффициентом 2.35, что составляет примерно 42% вероятности. Успех «скуадры адзурры» предложен с котировкой 3.01 (32%), ничья идет за 3.61 (26%).

Ждете викторию подопечных Роберто Манчини? Ставка в 1000 рублей на Италию при благоприятном исходе принесет 3010 рублей.

Также предложены рынки на триумф любой из команд с учетом овертайма и серии пенальти. Выигрыш Нидерландов доступен за 1.68, Италии — за 2.16.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 дана за 6.65;

• победа голландцев 2:1 — за 9.25;

• 1:0 — за 9.75.

Аналитики считают, что игра может получится результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.12.

Рынок на обмен меткими попаданиями оценен в 1.64, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.28.

Леонардо Бонуччи. Бонуччи и ван Дейк провалили полуфиналы Лиги наций. Ждать ли от них другого уровня в матче за бронзу?

Прогноз и ставка на матч Лиги наций за 3-е место Нидерланды — Италия

Полуфиналы турнира получились результативными: голландцы с хорватами в основное время заколотили четыре мяча на двоих, итальянцы и испанцы — три. Увлекательным выдался и прошлый матч за третье место Лиги наций, в котором тоже участвовала «скуадра адзурра» и обыграла Бельгию (2:1). Также обе сборные имеют в составе достаточное количество ярких футболистов: Коди Гакпо, Дониэлл Мален, Чиро Иммобиле и Николо Дзаньоло помогут выдать интересную битву за бронзовые медали.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

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