Прогнозы на спорт
Сегодня, 08:15
18 июня Нидерланды и Италия схлестнутся в матче за третье место Лиге наций. Игра пройдет на стадионе «Де Гролс Весте» в голландском Энсхеде и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — швед Гленн Нюберг. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «оранье» в основное время можно с коэффициентом 2.35, что составляет примерно 42% вероятности. Успех «скуадры адзурры» предложен с котировкой 3.01 (32%), ничья идет за 3.61 (26%).
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Также предложены рынки на триумф любой из команд с учетом овертайма и серии пенальти. Выигрыш Нидерландов доступен за 1.68, Италии — за 2.16.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 дана за 6.65;
• победа голландцев 2:1 — за 9.25;
• 1:0 — за 9.75.
Аналитики считают, что игра может получится результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.12.
Рынок на обмен меткими попаданиями оценен в 1.64, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.28.
Полуфиналы турнира получились результативными: голландцы с хорватами в основное время заколотили четыре мяча на двоих, итальянцы и испанцы — три. Увлекательным выдался и прошлый матч за третье место Лиги наций, в котором тоже участвовала «скуадра адзурра» и обыграла Бельгию (2:1). Также обе сборные имеют в составе достаточное количество ярких футболистов: Коди Гакпо, Дониэлл Мален, Чиро Иммобиле и Николо Дзаньоло помогут выдать интересную битву за бронзовые медали.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.78.
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