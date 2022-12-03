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Сегодня, 17:15

Нидерланды — США: где смотреть матч чемпионата мира 3 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Нидерланды — США 3 декабря 2022 года
Артем Белинин
Гакпо празднует гол.
Фото Global Look Press
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3 декабря в первом матче 1/8 финала чемпионата мира сыграют сборные Нидерландов и США. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Халифа», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.45 мск. Главный арбитр встречи — Вилтон Сампайо.

Чемпионат мира. 1/8 финала
03 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Нидерланды
США

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами «Оранжевых». Поставить на них можно за 2.05, это примерно 49% вероятности. Ничья доступна за 3.30 (30%), успех американцев — за 4.30 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае положительного исхода выплата составит 4300 рублей.

Если считаете, что американцы совладают с «Оранье» и не уступят в основное время, оформите ставку за 1.86.

В этом матче можно поставить на проход в четвертьфинал: триумф Нидерландов оценили в 1.55, американцев — в 2.65.

Коди Гакпо. Нидерланды — США: Гакпо разъяснит американцам, что они лишние на ЧМ

За шесть встреч на групповом этапе команды играли только низовые матчи — поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.80.

Вариант «обе забьют» эксперты считают маловероятным, котировка на него — 2.13, на обратный исход — 1.71.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу голландцев — за 5.60;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 8.10.

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Аргентина — Австралия: прогноз на матч чемпионата мира 3 декабря 2022 года