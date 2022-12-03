Прогноз на матч чемпионата мира Нидерланды — США 3 декабря 2022 года

3 декабря пройдут первые матчи плей-офф чемпионата мира по футболу: в одной из игр 1/8 финала встретятся Нидерланды и США. Игра пройдет на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, стартовый свисток бразильца Вилтона Сампайо прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Оранжевых» серьезными фаворитами матча: поставить на победу команды Луи ван Гала в основное время можно с коэффициентом 2.05, вероятность — около 47%. Успех американцев предложен с котировкой 4.30 (23%) — это наименее ожидаемый результат игры. Ничья идет за 3.30 (30%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу Нидерландов в случае выигрыша принесет 2050 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают преимущество голландцев:

• победа Нидерландов 1:0 идет за 5.60;

• ничья 1:1 — за 6.20;

• успех «Оранжевых» 2:0 — за 8.10.

Аналитики не ждут результативный матч. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.35, ТМ 2.5 — за 1.60.

Индивидуальный тотал голландцев больше 1.5 мяча предложен за 2.30, ИТМ1 (1.5) — за 1.62. Эти рынки на американцев предложены с котировками 3.80 и 1.27 соответственно.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Нидерланды — США 3 декабря 2022 года

Голландцы неплохо выглядели на групповом этапе: команда ван Гала оформила две победы по 2:0 и сыграла вничью с Эквадором (1:1). За три матча Нидерланды оформили пять забитых мячей и пропустили лишь один. Некоторые игроки «Оранжевых» набрали отличную форму: Коди Гакпо забивал в каждой игре группового этапа, Дэви Классен оформил 1+2 по системе «гол+пас», Френки де Йонг — 1+1.

Американцы же не особо впечатлили: дважды сыграли вничью и прошли в плей-офф только благодаря тяжелой победе над Ираном (1:0) в последнем туре. США с большим трудом выжимают забитые мячи и за весь групповой этап отличились лишь дважды. Нидерланды же неплохо защищаются: пропустили лишь однажды.

Рекомендуемая ставка: выход Нидерландов в 1/4 финала за 1.55.