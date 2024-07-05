Адамян уверен, что Нидерланды не испытают проблем в четвертьфинале Евро против Турции

Известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян дал прогноз на четвертьфинал чемпионата Европы. Нидерланды и Турция встретятся в Берлине 6 июля в 22.00 по московскому времени.

В какой форме Нидерланды

Команда Рональда Кумана стартовала на Евро-2024 с победы над Польшей (2:1), после этого разошлась миром с Францией (0:0), уступила Австрии (2:3) и вышла с третьего места из группы D. В 1/8 финала «Оранжевые» ярко победили Румынию (3:0) и вышли на самого низкого по рейтингу FIFA участника четвертьфинала.

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Коди Гакпо забил по голу в трех из четырех матчей и догнал трех лучших бомбардиров этого турнира. Нидерланды «засушили» два из трех прошлых матчей благодаря уверенным действиям обороны и Барта Вербрюггена. Дубль против румын оформил Дониелл Мален, он же отличился в последней встрече с Турцией (6:0), а Мемфис Депай забил в той встрече два мяча.

В какой форме Турция

Турки одолели Австрию (2:1) в 1/8 финала, а автор дубля Мерих Демирал забил первый гол уже на 58-й секунде. Яркая игра футболистов Монтеллы стала сюрпризом еще в матчах группового этапа с Грузией (3:1), Португалией (0:3) и Чехией (2:1). Вот только у этой сборной хватает проблем в обороне, чем воспользовались все оппоненты и распечатали ворота турок в девяти из 10 последних матчей.

Вратарь Мерт Гюнок совершил ярчайший сейв в игре с австрийцами и стал одним из творцов победы. Полузащитники основного состава Оркун Кёкчю и Исмаил Юксек пропустят четвертьфинал из-за перебора желтых карточек, а Демирал — из-за двухматчевой дисквалификации за жест во время празднования победы.

Нидерланды — Турция: статистика личных встреч

Голландцы выиграли у Турции четыре из семи прошлых матчей. В отборе ЧМ-2022 соперники обменялись домашними победами (2:4, 6:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч Нидерланды — Турция 6 июля

«Турки хороши, но история Винченцо Монтеллы на Евро-2024 закончится в четвертьфинале. «Оранжевые» сильнее во всех линиях — надежнее обороняются и ярче играют в атаке, так что спокойно пройдут Турцию», — считает Адамян.

В букмекерской компании FONBET победу Нидерландов в один или два мяча можно взять за 2.12.

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