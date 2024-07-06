6 июля в заключительном четвертьфинале Евро-2024 сойдутся сборные Нидерландов и Турции. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана в онлайн-сервисе «Okko Спорт». Главный арбитр — Клеман Тюрпен из Франции.

Нидерланды — фаворит матча, по мнению букмекерских компаний. На их победу в основное время выставлен коэффициент 1.63, что составляет примерно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), триумф Турции — за 6.20 (14%).

Если в полуфинал выйдут голландцы, сыграет ставка за 1.27. Если турки — 3.85.

На то, что команда Винченцо Монтеллы не уступит в основное время, коэффициент 2.30.

Считаете, что матч получится результативным? ТБ 2.5 идет за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.03.

Условие «обе забьют» оценено в 1.85, «обе забьют — нет» — в 1.98.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

ничья 1:1 — 7.50;

1:0 или 2:0 в пользу Нидерландов — 8.00.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Турция

Турция — аутсайдер чемпионата среди команд, вышедших в четвертьфинал. Поэтому в каком-то смысле Нидерландам повезло. А еще им подфартило в том смысле, что лидер обороны турецкой сборной Мерих Демирал схлопотал дисквалификацию за жесты после победы над Австрией. Поэтому и без того неважно действующая в обороне команда Винченцо Монтеллы станет еще слабее при игре у своих ворот. «Оранжевые» обязаны этим воспользоваться.

Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов и ТБ 1.5 за 1.80.