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Прогнозы на спорт

12 июня, 23:15

Ник Кирьос — Ву Йибин: австралиец не испытает сложностей в первом матче сезона

Прогноз на матч ATP Штутгарт Ник Кирьос — Ву Йибин 13 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Ник Кирьос.
Фото Getty Images
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13 июня состоится возвращение в тур австралийца Ника Кирьоса. Один из самых скандальных теннисистов планеты проведет первый матч в сезоне против китайца Ву Йибина. Игра первого круга турнира в Штутгарте начнется не ранее 18.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Прежде теннисисты никогда не встречались.

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Букмекерская компания Olimpbet убеждена, что у Кирьоса не возникнет проблем. На его победу выставлен коэффициент 1.23, что приблизительно 81% вероятности исхода. Успех Ву Йибина доступен за 3.89 (19%).

Ставка в 1000 рублей на теннисиста из Китая в случае его выигрыша принесет выплату в 3890 рублей.

2:0 по сетам в пользу Ника предложено оформить за 1.75. А вот триумф Ву в одной из партий идет за 2.00.

Йибин последний матч на траве провел шесть лет назад и никогда не соревновался на этом покрытии на взрослом уровне. На то, что он не выдержит конкуренцию с финалистом Уимблдона и уступит с форой (-3.5) гейма, котировка — 1.97.

Тотал больше 22.5 гейма доступен за 1.75, ТМ 22.5 — за 2.00. Также можете рассмотреть условие ТБ 25.5 за 2.24 и ТМ 25.5 за 1.60.

Тай-брейк в одном из сетов оценен в 1.85. Его отсутствие — в те же 1.85.

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Прогноз и ставка на матч Ник Кирьос — Ву Йибин

Ник Кирьос не играл почти полгода: сначала восстанавливался после травмы, а затем стал жертвой вооруженного нападения, из-за чего пропустил грунтовую часть сезона. Хотя такое объяснение отказа от участия в турнирах может быть лишь попыткой ярко напомнить о себе — известно, что австралиец не уважает грунт и играет на нем крайне редко.

То, что для возвращения Ник выбрал именно травяную часть сезона, не должно удивлять. В прошлом году он добился лучшего для себя результата на «Шлемах» именно на этом покрытии — уступил в борьбе Джоковичу в финале Уимблдона. А еще у него были два полуфинала — в Галле и Штутгарте. Так что в Германии ему предстоит защитить хоть и небольшую, но все же часть очков.

Сомневаться в том, что Кирьос хорош на траве, не приходится. А вот данных об игре на этом покрытии Ву Йибина почти нет. Он дважды играл на зелени юниорский Уимблдон (в 2017-м уступил в 1/4 Давидовичу-Фокина) и после этого шесть лет не участвовал в подобных турнирах. И кажется, даже несмотря на то что для Ника это будет первый матч в сезоне, трудностей он не испытает.

Рекомендуемая ставка: ТМ 23.5 за 1.73.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Ник Кирьос
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