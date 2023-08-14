Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Нижний Новгород» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 14 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Нижний Новгород» — «Ахмат» 14 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Нижнего Новгорода» в матче Кубка с «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Нижнего Новгорода», Telegram
Telegram Дзен

14 августа «Нижний Новгород» и «Ахмат» встретятся в последней игре четвертого тура чемпионата России. Команды сойдутся на стадионе «Нижний Новгород», стартовый свисток арбитра Виталия Мешкова прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». В 19.15 мск стартует эфир на центральном канале, в 19.25 мск — на тематическом.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
14 авг, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Ахмат

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, в этом поединке нет очевидного фаворита. Коэффициент на победу хозяев несколько меньше — 2.73, что составляет приблизительно 35% вероятности. Выигрыш гостей предложен с чуть большей котировкой 2.83 (34%), ничья идет за 3.18 (31%).

Считаете, что оппоненты не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на раздел очков при благоприятном исходе принесет 3180 рублей.

В прошлом сезоне обе очные встречи в чемпионате закончились в пользу нижегородцев (3:2 и 3:1). Но во всей истории противостояния пока сохраняется равенство (2:2) — за год до этого грозненцы дважды обыграли соперника (3:1 и 1:0). Поставить на непоражение «Ахмата» в предстоящем матче можно за 1.48.

Эксперты сильно сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча предложен за солидные 2.39, ТМ 2.5 — за 1.61. При этом команды пробили «верх» по голам в трех столкновениях из четырех.

Игроки &laquo;Нижнего Новгорода&raquo; в&nbsp;матче Кубка с &laquo;Динамо&raquo;. «Нижний Новгород» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 14 августа 2023 года

Поставить на обмен точными ударами можно с коэффициентом 2.00, рынок «обе забьют — нет» доступен за 1.80. Клубы огорчили друг друга в трех встречах чемпионата России из четырех.

Комбинированный вариант «обе забьют и ТБ 2.5» предложен за 2.50. Эта ставка сыграла также в трех из четырех очных поединков.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Минпромторг выступил против законопроекта «о честной цене»
Несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейн
МВД России объявило в розыск трех украинских генералов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атлетико» — «Гранада»: прогноз на матч ла лиги 14 августа 2023 года