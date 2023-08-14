14 августа «Нижний Новгород» и «Ахмат» встретятся в последней игре четвертого тура чемпионата России. Команды сойдутся на стадионе «Нижний Новгород», стартовый свисток арбитра Виталия Мешкова прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». В 19.15 мск стартует эфир на центральном канале, в 19.25 мск — на тематическом.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, в этом поединке нет очевидного фаворита. Коэффициент на победу хозяев несколько меньше — 2.73, что составляет приблизительно 35% вероятности. Выигрыш гостей предложен с чуть большей котировкой 2.83 (34%), ничья идет за 3.18 (31%).

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В прошлом сезоне обе очные встречи в чемпионате закончились в пользу нижегородцев (3:2 и 3:1). Но во всей истории противостояния пока сохраняется равенство (2:2) — за год до этого грозненцы дважды обыграли соперника (3:1 и 1:0). Поставить на непоражение «Ахмата» в предстоящем матче можно за 1.48.

Эксперты сильно сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча предложен за солидные 2.39, ТМ 2.5 — за 1.61. При этом команды пробили «верх» по голам в трех столкновениях из четырех.

Поставить на обмен точными ударами можно с коэффициентом 2.00, рынок «обе забьют — нет» доступен за 1.80. Клубы огорчили друг друга в трех встречах чемпионата России из четырех.

Комбинированный вариант «обе забьют и ТБ 2.5» предложен за 2.50. Эта ставка сыграла также в трех из четырех очных поединков.

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