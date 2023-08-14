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Сегодня, 08:15

«Нижний Новгород» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 14 августа 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Ахмат» 14 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Нижнего Новгорода» в матче Кубка с «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Нижнего Новгорода», Telegram
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В заключительном поединке четвертого тура РПЛ сойдутся команды из нижней половины турнирной таблицы — «Нижний Новгород» и «Ахмат». Встреча пройдет 14 августа на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Виталий Мешков. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
14 авг, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Ахмат

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: поставить на успех хозяев можно с коэффициентом 2.73, это примерно 35% вероятности. Выигрыш гостей предложен с чуть большей котировкой 2.83 (34%), ничья идет за 3.18 (31%).

Ждете победу хозяев? Ставка в 1000 рублей на «Нижний Новгород» при благоприятном исходе принесет 2730 рублей.

В прошлом сезоне обе очных встречи в чемпионате закончились в пользу нижегородцев (3:2 и 3:1). Но во всей истории противостояния пока сохраняется равенство (2:2) — за год до этого грозненцы дважды обыграли соперника (3:1 и 1:0). Поставить на непоражение «Ахмата» в предстоящем матче можно за 1.48.

Эксперты сильно сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча предложен за солидные 2.39, ТМ 2.5 — за 1.61. При этом команды пробили «верх» по голам в трех столкновениях из четырех.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 2.00, обратный вариант — за 1.80.

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Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Ахмат»

Команда Сергея Юрана в пяти поединках во всех турнирах потерпела три поражения, а единственная победа над «Динамо» в Кубке России случилась только в серии пенальти. При этом нижегородцам явно не повезло с календарем: в чемпионате они встречались с «Зенитом», «Уралом» и «Краснодаром», в Кубке — с «Динамо» и «Спартаком». Все эти клубы сейчас находятся в топ-6 РПЛ.

По игре «Нижний» смотрелся неплохо: не потерпел ни одного крупного поражения, добился ничьей с «Уралом» (0:0), дожал «Динамо» (1:1, по пен. 4:3) и выдал триллер со «Спартаком» (4:5). По статистике xPts «НН» должен был набрать гораздо больше баллов — 3.49 вместо одного. Это даже больше, чем у «Ахмата», который уступил в четырех из пяти матчей на старте сезона.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.88.

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