25 июля пройдут первые матчи группового этапа Кубка России Пути РПЛ. В одном из них «Нижний Новгород» сыграет с московским «Динамо». Игра пройдет на арене «Нижний Новгород», стартовый свисток арбитра Романа Галимова прозвучит в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на телеканале «Матч ТВ» начиная с 18.00 мск.

Букмекерская компания Olimpbet считает «Динамо» фаворитом матча. На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.02, что приблизительно 49% вероятности исхода. Ничья идет за 3.47 (29%), успех «Нижнего Новгорода» — за 3.82 (22%).

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Условие «НН» не проиграет» доступно за 1.80. В прошлом сезоне в одном из двух матчей нижегородцы не позволили себя одолеть.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.03, ТМ 2.5 — в 1.79. В четырех из пяти официальных игр между этими командами был зафиксирован «верх» по голам.

В прошлом розыгрыше РПЛ соперники обменялись результативными ударами в обеих встречах. Вариант «обе забьют» идет за 1.86, «обе забьют — нет» — за 1.93.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 6.00;

1:0 в пользу «Динамо» — за 7.00;

0:0 — за 7.75.

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