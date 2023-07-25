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Сегодня, 15:15

«Нижний Новгород» — «Динамо» Москва: где смотреть матч Кубка России 25 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Нижний Новгород» — «Динамо» Москва 25 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
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25 июля пройдут первые матчи группового этапа Кубка России Пути РПЛ. В одном из них «Нижний Новгород» сыграет с московским «Динамо». Игра пройдет на арене «Нижний Новгород», стартовый свисток арбитра Романа Галимова прозвучит в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на телеканале «Матч ТВ» начиная с 18.00 мск.

Кубок России. Группа D
25 июл, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Динамо

Букмекерская компания Olimpbet считает «Динамо» фаворитом матча. На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.02, что приблизительно 49% вероятности исхода. Ничья идет за 3.47 (29%), успех «Нижнего Новгорода» — за 3.82 (22%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет приятные 3820 рублей, а чистая прибыль составит 2820 рублей.

Условие «НН» не проиграет» доступно за 1.80. В прошлом сезоне в одном из двух матчей нижегородцы не позволили себя одолеть.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.03, ТМ 2.5 — в 1.79. В четырех из пяти официальных игр между этими командами был зафиксирован «верх» по голам.

 
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В прошлом розыгрыше РПЛ соперники обменялись результативными ударами в обеих встречах. Вариант «обе забьют» идет за 1.86, «обе забьют — нет» — за 1.93.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.00;

  • 1:0 в пользу «Динамо» — за 7.00;

  • 0:0 — за 7.75.

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«Зенит» — «Ахмат»: где смотреть матч Кубка России 25 июля 2023 года онлайн в прямом эфире