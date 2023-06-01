3 июня в 30-м туре РПЛ вылетающие из турнира «Химки» сыграют с участником стыковых матчей — «Нижним Новгородом». Встреча состоится на арене «Нижний Новгород» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 16.55 мск. Главным арбитром назначен Василий Казарцев.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Нижний Новгород» безоговорочным фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.50, что приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья идет за 4.66 (21%), успех «Химок» — за 6.55 (13%).

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Команды трижды играли в этом году (в РПЛ и дважды в Кубке России), и «Химки» ни разу не уступили в основное время. Вариант Х2 доступен за 2.70.

Если хотите подстраховаться, возьмите Ф2(+1.5) за 1.63. Если же считаете, что «Нижний» победит с большим преимуществом, оформите Ф1(-1.5) за 2.32.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче идет за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.19. В четырех из пяти предыдущих игр с участием «Нижнего Новгорода» состоялся «низ».

Вариант «обе забьют» оценен в 1.86, «обе забьют — нет» — в 1.93.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу хозяев за 6.77. При этом три из пяти последних очных матчей завершились 1:1. На такой исход выставлен коэффициент 8.00.

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Химки»

«Химки» совсем сдулись к концу сезона: проиграли четыре из пяти последних матчей и чудом зацепили ничью со «Спартаком». В крайних двух матчах Подмосковному клубу суммарно шесть мячей накидали непримечательные «Ахмат» и «Урал» (оба выиграли по 3:0).

«Нижний Новгород» идет 14-м в таблице, но еще может избежать стыковых встреч — надо обыграть «Химки» и надеяться на поражение «Крыльев» с «Факелом» (благо те встречаются со «Спартаком» и «Зенитом» соответственно). Поэтому команде Сергея Юрана явно есть за что бороться. А для самого тренера битва против «Химок» наверняка будет принципиальной после странного изгнания по ходу первого круга.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 за 1.74.

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